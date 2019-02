Les éditions Belfond lancent «le mois féministe»

«Féministe n’est pas une insulte». C’est sous ce slogan que les éditions Belfond étranger s’engagent auprès des femmes en lançant en mars, «le mois féministe», un évènement littéraire qui célèbre la voix, la force et l’imagination des écrivaines.

A cette occasion, la maison d’édition remet en lumière «La femme mystifiée» de Betty Friedan, un livre fondateur du féminisme, publié en France en 1964, et qui résonne encore 55 ans plus tard. Traduit et préfacé par l’ancienne ministre des Droits de la femme Yvette Roudy, cet essai historique pose les bases d’un mouvement féministe moderne en dénonçant pour la première fois l’aliénation des femmes au foyer.

Celles qui ont cru que leur épanouissement s’accomplirait dans le mariage, la maternité, dans les appareils électroménagers, ou le confort que leur offrirait le salaire de leur époux, mais qui toutes, connaissent un sentiment d’échec et un mal-être persistant.

©Belfond

Outre cet ouvrage iconique, les lecteurs pourront également se plonger dans «I am, I am, I am» de Maggie O’Farrell, un récit original qui interroge des problématiques universelles comme la maternité, la violence, la peur et l’amour, ou «Les filles d’Ennusmore» de Patricia Falvey, une histoire d’amitié entre deux fillettes dans l’Irlande du début du XXe siècle qui va bouleverser les codes.

©Belfond

Considérée comme l’une des plus grandes voix de la littérature féminine et féministe du XXe siècle, Rachel Ingalls, quant à elle, offre «Mrs Caliban», un roman poignant (paru aux États-Unis en 1982 et inédit en français) relatant l’histoire de Dorothy, une jeune femme prisonnière d’un quotidien monotone et castrateur, jusqu’à ce que Larry, une gigantesque créature, bouleverse son existence. Cette fable a notamment inspiré Guillermo del Toro pour son film «La forme de l’eau».

Le mois féministe, en mars, éd. Belfond étranger.