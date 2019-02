Documentaire sur Michael Jackson : les ayants droits portent plainte contre HBO

Les ayants droits de Michael Jackson ont entamé ce jeudi des poursuites contre la chaîne HBO, qui va diffuser un documentaire sur le chanteur l'accusant d'avoir commis des abus sexuels sur deux jeunes garçons.

La plainte de 53 pages, déposée auprès d'un tribunal de Los Angeles, accuse HBO de violer un accord de «non-dénigrement» qui aurait été signé en 1992. Les ayants droits réclament près de 100 millions de dollars de dommages et intérêts.

«Michael Jackson est innoncent. Point.», peut-on également lire dans la plainte. «En 2005, Michael Jackson est passé en jugement (...) et il a été relaxé par le jury (...) Dix ans après sa mort, il y en a encore pour tirer profit de son succès mondial retentissant et chercher à exploiter ses excentricités», est-il également écrit.

HBO a réagi en indiquant qu'elle ne renoncerait pas à diffuser, les 3 et 4 mars prochains, le documentaire, intitulé «Leaving Neverland» et dont la bande-annonce a été dévoilée cette semaine. Il contient notamment les témoignages de deux trentenaires, Wade Robson et James Safechuck, qui affirment avoir été victimes d'abus sexuels de la part de Michael Jackson alors qu'ils étaient âgés de 7 et 10 ans.