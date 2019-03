Ces acteurs qui ont incarné Batman au cinéma et à la télévision

De Lewis Wilson au tout jeune David Mazouz, neuf acteurs ont incarné et incarnent encore le Chevalier Noir de Gotham au cinéma et sur le petit écran. Créé en 1939 par Bob Kane et Bill Finger, Batman s'apprête à fêter ses 80 ans.

L'occasion de découvrir les visages et le jeu d'acteur de ceux qui ont eu la chance d'interpréter le milliardaire orphelin, Bruce Wayne.

Lewis Wilson (série Batman), 1943

La figure emblématique de DC Comics a d'abord fait ses débuts sur le petit écran et sous les traits de l'acteur américain Lewis Wilson (1920-2000). Ambiance Seconde guerre mondiale, le chevalier noir et son acolyte Robin affronte le Docteur Daka, un espion japonais et inventeur d'une machine pouvant contrôler les esprits.

Cette série en 15 épisodes remporte un franc succès outre-Atlantique.

Robert Lowery (série Batman et Robin), 1949

Après le succès de la série de 1943, Columbia Picture lance une seconde série toujours composée de 15 épisodes. Ce sera l'acteur américain Robert Lowery (1913-1971) qui enfilera cette fois-ci les collants du super-héros. Dans ce nouvel opus, Batman et Robin, assistés par la journaliste Vicki Vale, partiront à la recherche de l'invention du professeur Hammil qui a été dérobée. Cette invention permettrait de prendre le contrôle à distance de tous les véhicules.

Adam West (film Batman et série Batman), de 1966 à 1968

En 1966, c'est au tour de l'acteur Adam West (1928-2017) d'incarner le Chevalier noir. D'abord développé sous la forme d'une série, Batman sera ensuite traduit sur grand écran par Leslie H. Martinson.

Un rôle qui a valu à Adam West d'être transformé en icône de la pop-culture.

Michael Keaton (films Batman et Batman Returns), 1989 et 1992

Début des années 90, Michael Keaton collabore à deux reprises avec le réalisateur Tim Burton, pour incarner Bruce Wayne dans le film Batman (1989) et sa suite, Batman returns (1992). Précédemment, il avait interprété Beetlejuice, toujours sous la direction de Tim Burton.

La saga est un véritable succès en salles. Et pour la première fois, le personnage du Joker apparaît à l'écran sous les traits de l'acteur Jack Nicholson.

Val Kilmer (film Batman Forever), 1995

Il n'y aura pas de troisième volet avec Michael Keaton. C'est donc au tour de Val Kilmer de reprendre les commandes sous la direction du réalisateur Joel Schumacher. Dans ce nouvel opus, l'interprétation de l'Homme mystère par Jim Carrey y est remarquable. Batman Forever est un énorme succès commercial.

Georges Clooney (film Batman & Robin), 1997

Déçu, Georges Clooney confessera avoir regretté le rôle de Batman, quelques années après la sortie du film de Joel Schumacher en 1997. «Je demande toujours pardon pour Batman&Robin. Longtemps, j'ai cru avoir détruit la franchise mais quelqu'un l'a ramené d'entre les morts et transformé quelques années plus tard», a-t-il déclaré en 2015 à la télévision américaine.

En effet, les critiques ont été très mitigées, néanmoins c'est un succès au cinéma.

Christian Bale (films Batman Begins, The Dark Knight, le Chevalier noir et The Dark Knight Rises), de 2005 à 2012

Pour les fans, la trilogie de Christopher Nolan reste à ce jour la meilleure adaptation au cinéma du chevalier noir. Après plus de 8 ans rangé au placard, le costume du justicier est cette fois-ci revêtu par le ténébreux Christian Bale.

Lors d’une interview donnée au magazine Entertainment Weekly, l'acteur a avoué avoir été chanceux d’avoir pu incarner un tel personnage, notamment aux côtés d’un réalisateur comme Christopher Nolan, qui a dirigé les trois volets.

Ben Affleck (films Batman v Superman, Suicide Squad et Justice League), entre 2016 et 2017

Ben Affleck est le dernier à avoir incarné Batman sur grand écran car l'acteur de 46 ans a annoncé qu'il laissait sa place à un comédien plus jeune pour le prochain film de Matt Reeves.

Alors, qui pour incarner Batman après Ben Affleck ? Les médias américains et internationaux y vont tous de leur pronostic, comme par exemple Joachim Pheonix. La réponse est attendue en 2021, date de sortie du prochain Batman

David Mazouz (série Gotham), de 2014 à 2019

David Mazouz, 18 ans, est le plus jeune à avoir revêtu le costume. En 2014, la Fox le choisit pour jouer le rôle du jeune Brune Wayne dans la série diffusée sur Netflix, Gotham. Le futur chevalier noir voit, dans le 1er épisode de la 1ère saison, ses parents assassinés juste devant ses yeux.

Les premières saisons (cinq ont déjà été tournés, ndlr) retracent l'arrivée du commissaire Gordon et l'enquête qu'il mène pour retrouver le commanditaire du meurtre du couple Wayne.