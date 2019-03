«Le Petit Nicolas» fête ses 60 ans

Il est indémodable. Créé par deux humoristes de génie, René Goscinny et Jean-Jacques Sempé le 29 mars 1959, «Le Petit Nicolas» fête cette année ses 60 ans. Pour célébrer en beauté la naissance du célèbre écolier, un ouvrage collector, un cahier de coloriage, mais aussi une exposition événement à la Fondation Louis Vuitton (Paris 16e) sont au programme.

Une édition spéciale anniversaire

Grand classique de la littérature jeunesse et formidable étude de mœurs sur l’enfance, « Le Petit Nicolas » n’a pas pris une ride et continue de faire rire toutes les générations dans le monde avec sa bande de copains aux noms étranges (Rufus, Alceste, Maixent, Agnan, Clotaire…). Porté par l’humour des textes de Goscinny et la poésie des dessins de Sempé, le petit écolier s'offre une édition collector.

Pour la première fois, une sélection des aventures du héros sont publiées dans «Le Petit Nicolas fait la fête» (éd. IMAV), une ouvrage anniversaire – qui paraîtra le 13 mars – réunissant les dix histoires les plus festives vécues par le petit garçon. Le tout, en grand format, avec une reliure cartonnée et d’abondantes dorures.

Un cahier de dessin animé pour se glisser dans la peau d’un réalisateur

Pour les plus inspirés, les Editions Animées a créé un «Cahier de dessin animé - Le Petit Nicolas», un livre numérique dans lequel les textes de Goscinny et les dessins de Sempé s’animent une fois coloriés pour créer un film dont l’enfant est le réalisateur.

Le principe est simple, il suffit de télécharger gratuitement l’application BlinkBook (disponible à partir du 14 mars) sur les stores IOS et Android, de colorier le dessin de son choix, le prendre en photo, puis regarder sa réalisation s’animer comme par magie.

Une week-end festif à la Fondation Louis Vuitton

Enfin, le samedi 30 et dimanche 31 mars, la Fondation Louis Vuitton (Paris 16e) participe à la grande fête d’anniversaire du «Petit Nicolas» en accueillant tout le week-end une exposition consacrée à ses deux auteurs. Au fil du parcours, petits et grands découvriront une sélection de dessins originaux réalisés à l’encre de Chine dans les années 1960 par Sempé, et agrémentés des textes de René Goscinny.

Les enfants pourront également participer à un atelier de coloriage avec le «Cahier de dessin animé – le Petit Nicolas», puis admirer leurs dessins sur grand écran. Sans oublier le gâteau d’anniversaire. En présence de Sempé et d’Anne Goscinny, ils seront invités à souffler les bougies du gâteau, avant de le déguster.

«60 ans du Petit Nicolas», samedi 30 et dimanche 31 mars, Fondation Louis Vuitton (Paris 16e).