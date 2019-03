Le Louvre-Lens met Homère à l'honneur

Ulysse, Achille, Hector, … Jusqu’au 22 juillet, le musée Louvre-Lens accueille une exposition d’envergure consacrée au célèbre poète antique Homère, auteur des deux chef-d’oeuvre de la littérature grecque : L’iliade et l’Odyssée. L'occasion d’explorer la richesse du monde homérique aussi fascinant, miraculeux, que mystérieux.

Un périple dans l'univers d’Homère

Au total, près de 250 œuvres, allant de l'Antiquité jusqu’à l’époque contemporaine, ont été réunies pour l’événement - peintures et objets de la Grèce antique, sculptures et moulages, tapisseries - jusqu’aux peintures de Rubens, Antoine Watteau, Gustave Moreau, André Derain, Marc Chagall et Cy Twombly.

Après avoir été accueillis par l’assemblée des Dieux de l’Olympe et la Muse, les visiteurs débutent leur visite par une rencontre avec « le prince des poétes », et les mystères qui l’entourent : est-il l’auteur unique de cette oeuvre littéraire monumentale ? Où et quand a-t-il vécu ? Est-il né à Ios ou à Colophon ?

©C.Ronchin/Cnews

Alors que son existence même est toujours discutée, ce sont autant de questions auxquelles cette exposition tente de répondre - bustes, portraits, saynètes - avant d’embarquer le public aux côtés des héros de L’Illiade et l’Odyssée, qui n’on cessé d’irriguer l’imaginaire occidental.

De L’Iliade à L’Odyssée

A travers des objets archéologiques et des œuvres modernes, le parcours évoque la manière dont ces oeuvres fondatrices, maintes fois interprétées et repensées, ont été mises en images au fil du temps.

Véritable chronique de guerre, L’Iliade raconte la dernière année du siège de Troie, qui aurait duré 10 ans, marquée par la colère d’Achille, l’un des plus légendaire guerriers grecs. Si le texte foisonne de descriptions, il n’a pas empêché les artistes de laisser libre cours à leur imagination comme en témoigne par exemple les tableaux «La querelle d’Achille et Agamemnon» de Gaulli Giovanni Battista et «Hector tué par Achille» de Rubens Pierre-Paul.

©C.Ronchin/Cnews

Dans L'Odyssée, après avoir permis aux grecs de piller la ville de Troie, Ulysse entreprend de regagner sa patrie, l’île d’Ithaque, où l’attendent sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Mais au cours de son interminable périple, il devra affronter tout types de créatures parmi lesquelles la magicienne Circé, la nymphe Calypso, les monstre Charybde et Scylla ou encore les sirènes.

©C.Ronchin/Cnews

Ces rencontres ont constitué une réserve intarissable de sujets pour les artistes, du 6 siècle avant JC à aujourd’hui, avec notamment «Ulysse et les Sirènes» de Marc Chagall.

La guerre de Troie

Du cheval de Troie, à la mort d’Achille, en passant par le sort d’Hector, le jugement de Paris et l’enlèvement d’Hélène, les récits capitaux relatant la guerre de Troie permettent de comprendre l’entendue de la matière épique antique.

©C.Ronchin/Cnews

Et si ces épisodes ne sont en fait pas racontés par Homère - ils appartiennent à d’autres poèmes aujourd’hui disparus que les spécialistes appellent les « poèmes du Cycle » - ce détour de l’exposition révèlent le miracle que constitue la conservation des œuvres d’Homère.

Enfin, l’exposition fait également part belle aux pastiches de L’Iliade et L’Odyssée, en montrant comment de tout temps, auteurs et lecteurs ont aimé rire avec Homère, du cinéma, à la musique, en passant par la BD et la caricature.

Homère, jusqu’au 22 juillet, Louvre-Lens (62).