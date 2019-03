L'Institut du Monde arabe célèbre le centenaire de la Fédération Française de Football

Un anniversaire symbolique et riche en émotions. A l’occasion du centenaire de la Fédération Française de Football, l’Institut du monde arabe (Paris 5e) accueille une grande exposition à partir du 10 avril retraçant toutes les étapes qui ont jalonné l’histoire de la FFF, sur le plans sportif et technique, mais aussi culturel et sociétal.

Baptisée « 1919-2019 – 100 ans de passion et d’émotions », cette exposition anniversaire permettra au public de (re)découvrir les palmarès, les personnalités, les grandes idées, les performances, ainsi que les innovations techniques et sportives du football français, jusqu’à aujourd’hui.

Au fil d’un parcours tricolore, petits et grands pourront admirer des objets et documents historiques - inédits ou insolites - tirés des archives de la FFF. Parmi eux, les premières correspondances manuscrites des années 1920, la création des grandes compétitions du football français et mondial, les causeries d’Albert Batteux, de Michel Hidalgo, ou encore d’Aimé Jacquet.

Sans oublier le trophée du Ballon d’Or de Raymond Kopa – le premier Français de l'histoire à recevoir le Ballon d'Or et dont un nouveau trophée porte désormais son nom récompensant le meilleur footballeur du monde de moins de 21 ans – les chaussures de Zinédine Zidane et d’Antoine Griezmann, le maillot de Didier Deschamps, ou encore celui de Kilian Mbappé.

Autant de symboles, de souvenirs, d’émotions, qui ont forgé un imaginaire collectif dans le plaisir du jeu et de son partage.

1919-2019 - 100 ans de passion et d'émotion, du 10 avril au 26 mai, Institut du Monde arabe (Paris 5e).