Quentin Tarantino fera finalement partie de la sélection officielle

Après un très long suspens, Quentin Tarantino figurera en compétition à Cannes avec son nouveau film «Once upon a time... in Hollywood». Une annonce faite ce jeudi qui ravit tous les fans du réalisateur américain.

Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes qui se tiendra cette année du 14 au 25 mai, attendait «avec impatience et fébrilité que Tarantino ait fini son film». C'est désormais chose faite, et les organisateurs se réjouissent de voir le retour du cinéaste sur la Croisette, vingt-cinq ans après avoir obtenu la Palme d'or pour «Pulp Fiction», avec un long-métrage tourné en 35mm.

Pour sa 9e réalisation, Quentin Tarantino réunit à l’écran les stars Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Le premier est un cow-boy, acteur de série télé. Le second, sa doublure. Le duo royal est transporté dans le Los Angeles de la fin des années 60 et sa machine hollywoodienne, baigné dans la culture contre-révolutionnaire hippie.

Sur fond d'histoire vraie, le film événement, attendu dans les salles françaises le 14 août 2019, navigue à travers les meurtres commis par la «Famille» du gourou Charles Manson, et notamment celui de Sharon Tate, alors épouse de Roman Polanski, incarné par Margot Robbie.