Quentin Tarantino : le réalisateur abandonne «The Movie Critic», annoncé comme le dernier film de sa carrière

Le cinéaste américain Quentin Tarantino a renoncé à diriger «The Movie Critic», un projet de film présenté comme devant être son ultime œuvre cinématographique.

Les fans dans le flou. Alors qu’il travaillait depuis plusieurs années sur «The Movie Critic», annoncé comme son dernier long-métrage, Quentin Tarantino a finalement changé d’avis en se retirant du projet, a révélé Deadline.

Le film situé dans la Californie de 1977 aurait été la 10e production de Quentin Tarantino, sans considérer les deux parties de Kill Bill comme étant une seule et même œuvre. Il devait être inspiré de la célèbre critique de cinéma Pauline Kael, reconnue pour ses critiques perspicaces dans le magazine New Yorker.

Brad Pitt était pressenti pour en être la tête d'affiche, ce qui aurait été leur 3e collaboration commune après «Inglourious Basterds» et «Once Upon a Time in Hollywood».

«Les réalisateurs ne s'améliorent pas en vieillissant»

Lors du Festival de Cannes l'année dernière, Quentin Tarantino avait brièvement évoqué «The Movie Critic», déclarant devant le public : «Je ne peux rien vous dire tant que vous n'avez pas vu le film. Je suis tenté de faire certains des monologues des personnages en ce moment, mais je ne le ferai pas. Il ne vous reste plus qu'à attendre de voir le film».

Auparavant, l'homme de 61 ans avait refusé de diriger le film «Star Trek», jugeant le projet trop ambitieux. «Je veux m'arrêter à un certain moment. Les réalisateurs ne s'améliorent pas en vieillissant», avait-t-il par ailleurs confié à Playboy en 2012, stipulant à plusieurs reprises son souhait de mettre un terme à sa carrière de cinéaste après dix films.

«Je me concentre sur ma filmographie, et un mauvais film en vaut trois bons», avait-il conclu.