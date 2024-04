30 ans de «Pulp Fiction» : Samuel L. Jackson explique pourquoi il adore travailler avec Quentin Tarantino

Samuel L. Jackson a profité du 30e anniversaire de «Pulp Fiction» pour expliquer pourquoi il aime énormément jouer dans les films de Quentin Tarantino.

Alors que l’on célèbre cette année les 30 ans de «Pulp Fiction», film cultissime qui a marqué leur première collaboration, Samuel L. Jackson a confié ce qu’il apprécie particulièrement lorsqu'il tourne sous la direction de Quentin Tarantino.

«Les films de Quentin Tarantino sont très différents dans le sens où ils sont axés sur les personnages», a déclaré l’acteur à AP ce 18 avril. «Ainsi, lorsque vous lisez un scénario de Tarantino, vous savez tout d'un coup que vous allez avoir beaucoup de choses à faire, pour dire qui vous êtes et ce que vous ressentez à propos des choses plutôt que de lire cinq pages de ‘OK, conduis vite, regarde par ici, la voiture passe sur un trottoir’...», a-t-il expliqué.

While celebrating the 30th anniversary of “Pulp Fiction,” Samuel L. Jackson shared one of the reasons he loves working with Quentin Tarantino. pic.twitter.com/QzjcC0hBfD — AP Entertainment (@APEntertainment) April 19, 2024

«Il y a donc beaucoup plus de choses que vous devez incarner en tant que personnage et apporter avec vous. Le fait d’avoir passé des années et des années au théâtre m’a beaucoup aidé à intégrer ce que fait Quentin. Et il l'apprécie parce qu'il sait que j'ai l'habitude des tirades, et que j'aime ça.», a ajouté celui qui après «Pulp Fiction» est apparu dans «Jackie Brown», «Kill Bill», «Inglorious Basterds» ou encore «Django Unchained».

Entre les deux hommes, cela n'avait pourtant pas été coup de foudre. «La première fois que j'ai rencontré Quentin, c'était pour ‘Reservoir Dogs’. Il était l'une des personnes qui faisaient une lecture avec moi, il y avait Quentin et le producteur Lawrence Bender», avait relaté Samuel L. Jackson dans un épisode du podcast «Happy Sad Confused». «J'étais supposé faire l'audition avec Harvey Keitel et Tim Roth, mais ces deux gars se sont pointés. Je me suis dit 'Mais bon sang, c'est qui ces mecs ?'». Ce jour-là l’acteur ratera le coche, à cause d'eux, estime-t-il. «En plus, ils jouaient mal, ils étaient horribles. Quand je suis parti du casting, je me suis dit 'C'est sûr que je n'ai pas le rôle. Ces gars craignaient'. Je n'avais aucune idée de qui ils étaient.»

«Pulp Fiction» célébré

A l’occasion des 30 ans de «Pulp Fiction», Samuel L. Jackson a, ce 18 avril, retrouvé une partie du casting du film culte - à savoir John Travolta, Uma Thurman et Harvey Keitel - au TCM Classic Film Festival à Los Angeles, où un hommage au long métrage a été rendu.

REUTERS/Mario Anzuoni TPX IMAGES OF THE DAY



L'épouse de Bruce Willis, autre star du film culte, ainsi qu'une des filles qu'il a eue avec son ex-compagne Demi Moore, étaient aussi présentes pour représenter l'acteur qui, malheureusement atteint de démence, n'est plus en mesure de faire des apparitions publiques.