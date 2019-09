Ewan McGregor reprend son rôle d'Obi Wan Kenobi pour une série

La question était restée en suspens après l'annonce d'une série consacrée à Obi wan Kenobi sur Disney+ : Ewan McGregor reprendrait-il son rôle de jedi ? La réponse est oui. L'acteur l'a confirmé lors de la D23, la convention bi-annuelle de Disney.

Ce nouveau projet est la troisième série live Star Wars annoncée, après The Mandalorian, attendue dès cet automne, et Cassian Andor, le prequel de Rogue One.

Après les résultats décevants du film Solo, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, semble tout miser sur la création d'un univers télévisé Star Wars.

Le tournage débutera en 2020

Le synopsis des nouvelles aventures d'Obi Wan Kenobi n'a pas encore été communiqué mais l'intrigue devrait se dérouler après les événements de Solo, le dernier spin-off.

Pour revoir Ewan McGregor dans sa tunique de jedi il faudra se montrer patient, car le tournage de la série ne débutera qu'en 2020.