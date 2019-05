Nouveaux Star Wars, suites d'Avatar... Disney mise sur les valeurs sûres pour les prochaines années

En 1919, un certain Walt Disney, alors âgé de 18 ans, était licencié par le journal Kansas City Star, pour cause de «manque d'imagination et de créativité». Un siècle plus tard, l'entreprise Disney pourrait recevoir le même reproche, après avoir annoncé le programme de sortie de ses films jusqu'en 2027.

Trois films Star Wars, quatre Avatar, dix Marvel et quatorze adptations «live» de ses plus grand succès... Disney semble avoir décidé d'exploiter au maximum les valeurs sûres de son catalogue.

Ainsi, a chaque vendredi précédant Noël, et pour les huit prochains années, un Star Wars sortira les années paires, et un Avatar les années impaires.

UN CYCLE LANCÉ DÈS 2021

Un cycle qui commencera dès cette année, avec la sortie de l'épisode IX de Star Wars, «The Rise of Skywalker». A noter que 2020 fera figure d'exception, puisque c'est une nouvelle version de la comédie musicale West Side Story, réalisée par Steven Spielberg, qui sera le «film de Noël» de Disney cette année-là.

La stratégie adoptée par Disney depuis quelques années, si elle laisse peut de place à l'audace, s'avère payante sur le plan économique. Au mois d'avril, le cours de l'action Disney bondissait ainsi de 25%, pour atteindre environ 135 dollars, contre 26 dollars seulement en 2009, lorsque l'entreprise traversait l'une des pires crises de son Histoire.