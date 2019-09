Snoop Dogg fait la paix avec Suge Knight dans un nouveau morceau

En froid depuis plus de vingt ans avec Suge Knight, créateur du label Death Row Records, Snoop Dogg lui rend pourtant hommage dans un morceau de son dernier album, I Wanna Thank Me.

Le titre de la chanson, Let Bygones Be Bygones, parle de lui-même : le passé appartient au passé. D'ailleurs, dès les premières mesures, on peut entendre Snoop Dogg affirmer : «Je suis cool avec Suge, Master P, Dr. Dre, je suis cool avec tout le monde. Mais je devais aller chercher l’apaisement, je devais aller me poser avec Suge».

Le conflit entre les deux hommes avait débuté après le décès de Tupac, lorsque Snoop Dogg a décidé de quitter le label de Suge Knight, Death Row Records, pour rejoindre No limit, celui de Master P.

La rupture s'était encore accentuée lorsque le rappeur avait reproché à son ancien producteur d'être responsable de la mort de Tupac. Des accusations qui lui avaient valu des menaces de mort.