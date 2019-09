Kanye West détrône Jay-Z au classement des rappeurs les mieux payés

Un nouveau sommet atteint pour Kanye West. Le rappeur de 42 ans a surpassé Jay-Z et devient le rappeur le mieux payé du monde.

Selon le classement délivré par le magazine américain Forbes, l'époux de Kim Kardashian a gagné près de 150 millions de dollars (136 millions d'euros environ) sur l'année 2018. Ces recettes proviennent de sa musique, mais aussi largement de sa marque de vêtement, Yeezy. Selon les estimations, les ventes de cette dernière atteindront 1,5 milliard de dollars cette année.

Jay-Z reste le premier rappeur à être devenu milliardaire, et le seul à l'heure actuelle. Mais il perd sa couronne de rappeur le plus rémunéré sur l'année pour la première fois. Cette année, la plupart de ses gains, 81 milliards de dollars (73 millions d'euros environ), proviennent de sa tournée mondiale avec sa femme, Beyoncé. Le podium est clos par Drake et quelque 75 millions de dollars annuels (68 millions d'euros environ).

À noter que les premières femmes de ce classement n'intègrent pas le top 10. Nicki Minaj, qui a récemment annoncé vouloir prendre sa retraite, se place douzième avec 29 millions de dollars. Elle est suivie de «près» par Cardi B et ses 28 millions. Cependant, cette dernière est la numéro 1 en terme d'âge, puisqu'elle est la plus jeune du classement à 26 ans.

Le classement complet selon Forbes :

Kanye West - 150 millions

Jay-Z - 81 millions

Drake - 75 millions

Diddy - 70 millions

Travis Scott - 58 millions

Eminem - 50 millions

DJ Khaled - 40 millions

Kendrick Lamar - 38,5 millions

Migos - 36 millions

Childish Gambino - 35 millions

J.Cole - 31 millions

Nicki Minaj - 29 millions

Cardi B - 28 millions

Swizz Beatz - 23 millions

Meek Mill - 21 millions

Birdman - 20 millions

Future - 19,5 millions

Nas - 19 millions

Wiz Khalifa - 18,5 millions

Pitbull - 18 millions