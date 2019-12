Ed Sheeran annonce faire une pause dans sa carrière

En cette période de fêtes de fin d'année, Ed Sheeran n'a pas fait un cadeau à ses fans. Le chanteur britannique a annoncé sur son compte Instagram ce mardi 24 décembre qu'il allait faire une pause dans sa carrière. La seconde après son long break d'un an entre 2015 et 2016.

«L'ère et la tournée 'The Divide' [du nom de son avant-dernier album sorti en 2017, NDLR] ont changé ma vie de bien des façons, mais maintenant il est temps de sortir et d'explorer le monde», a confié l'interprète de «Shape of You», cette tournée mondiale - la plus lucrative de l'histoire avec plus de 730 millions de dollars (660 millions d'euros) de recettes - l'ayant en effet fait accéder au statut de superstar internationale.

«Je n'ai pas arrêté depuis 2017 alors je vais juste prendre le temps de voyager, écrire et lire», poursuit-il, ajoutant qu'il sera «absent de tous les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'il soit temps de revenir». L'artiste de 28 ans n'en dit pas plus sur la durée de son break, promettant seulement de «revenir avec de la nouvelle musique quand le temps sera venu et qu' [il aura] vécu un peu plus pour avoir quelque chose sur lequel écrire».

Ed Sheeran avait déjà fait état de sa volonté de (re)faire une pause dans sa carrière en août dernier, à l'issue de sa tournée triomphale «The Divide» (260 concerts dans 175 villes réparties dans 46 pays), entamée deux ans auparavant. Il avait en effet annoncé à l'époque qu'il ne donnerait plus de concerts avant environ 18 mois, pour passer notamment plus de temps avec sa femme, Cherry Seaborn, avec laquelle il s'est marié en secret en décembre 2018.