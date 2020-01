Les 10 films d'animation les plus attendus de 2020

Alors que les blockbusters vont encore secouer le box office en 2020, de nombreux projets de longs-métrages animés devraient réunir les familles. Voici les films les plus attendus de l'année.

Les enfants du temps (le 8 janvier)

Six mois après sa sortie au Japon où il a cartonné au box-office avec pas moins de dix millions d’entrées, «Les enfants du temps», nouveau film d’animation de Makoto Shinkai, sort enfin dans les salles françaises. Jeune lycéen fugueur et sans-le-sou, Hodaka s’aventure dans Tokyo où il se retrouve à travailler pour une revue spécialisée dans les manifestations paranormales. Alors que la ville nippone est touchée par des pluies diluviennes – un événement sans précédent –, le héros va s’intéresser aux prêtresses du temps, et fera la connaissance de Hina, qui a le pouvoir de faire venir le Soleil. Mais ce don miraculeux ne sera pas sans risque pour la jeune demoiselle.

Après «Your Name» sorti en 2016, le réalisateur japonais revient avec une fable initiatique au message écologique, qui offre des scènes visuellement très abouties et une bande originale qui vient servir ce récit bouleversant.

Ni No Kuni (le 16 janvier)

Déjà salués pour la qualité de leur univers qui adoptent la signature visuelle du studio Ghibli, les jeux Ni No Kuni I & II, sortis sur consoles, ont inspiré un nouveau film d'animation. Disponible le 16 janvier sur Netflix, ce long-métrage met en avant les aventures de deux ados projetés dans un univers parallèle où ils tenteront de sauver un royaume en perdition. D'une grande qualité visuelle, ce nouveau film devrait au moins séduire les amateurs de la saga vidéoludique, mais aussi attirer les fans du célèbre studio japonais derrière Princesse Mononoké ou Mon Voisin Totoro, puisqu'il a été supervisé par Yoshiyuki Momose, l'un des animateurs star de Ghibli.

En Avant (le 4 mars)

Encore jamais exploré par Pixar parmi sa pléiades de productions, l'heroic fantasy et ses légendes serviront de base à En Avant. Prévu pour le 4 mars prochain, ce nouveau film met en scène Ian et Bradley, deux frères elfes qui tenteront de refaire vivre la magie dans un monde où l'illusion a laissé sa place à la désillusion.

Evangelion : 3.0+1.0 (juin 2020 au japon)

C'est sans doute le film le plus attendu par les fans de japanimation cette année. Evangelion : 3.0+1.0 se pose comme le 4e et ultime (?) long-métrage autour de l'une des séries de méchas les plus adulées des années 1990. Son créateur, Hideaki Anno, reprend les commandes de ce nouveau long-métrage qui promet d'afficher de nombreux moments d'animation spectaculaire, tout en n'omettant pas d'explorer l'âme de ses héros vieillissants. Promis initialement pour une sortie en 2015, cet Evangelion devrait enfin se montrer en 2020 au moins au Japon, en espérant une sortie en France d'ici à la fin de l'année.

Les Trolls 2 (le 1er avril)

Après avoir créé la surprise en 2016 grâce à son humour décalé, Les Trolls remontent sur scène pour faire la fête dans un deuxième opus forcément attendu... le 1er avril. Et ce n'est pas une blague. Sous-titré World Tour, ce nouveau métrage signé Dreamworks affichera à nouveau les bobines de Poppy et Branche (doublés par Louane et Matt Pokora). Et cette fois-ci la guerre sera déclarée au sein des Trolls eux-même, puisque les deux héros devront résister face aux assauts électriques d'une hard-rockeuse déjantée : la reine Barb.

Soul (le 24 juin)

Après En Avant en mars, Pixar récidivera une seconde fois en 2020 dans les salles. Le studio californien swinguera le 24 juin avec Soul. Plus proche de Vice Versa (2015) dans l'esprit, le film s'intéressera à un musicien de jazz victime d'un malheureux accident. Son âme (soul en anglais) rejoint alors l'au-delà et devra tout faire pour se réincarner. Un film qui devrait toucher un public plus mûr de par son propos, mais l'humour ne sera jamais très loin.

Les minions 2 : il était une fois gru (8 juillet)

«Hola banana !», les Minions reprendront du service chez Illumination studios le 8 juillet. Si le premier opus (sorti en 2015 et spin-off de la trilogie Moi, Moche et Méchant) narrait comment les Minions ont cherché à s'unir aux plus terribles méchants depuis la nuit des temps, ce deuxième volet (sous-titré : il était une fois Gru) devrait donc revenir sur leur rencontre avec Gru et dépeindre comment les petits êtres jaunes se sont mis au service du héros de Moi, moche et méchant durant sa jeunesse.

Bob l'éponge - éponge en eaux troubles (5 août)

On ne présente plus Bob L'Eponge qui amuse petits et grands depuis 1999. Dès le 5 août, il sera la star d'un 3e film au cinéma. Si le premier film exploitait la 2D, le second faisait passer notre éponge carrée et son ami Patrick, l'étoile de mer, en trois dimensions. Une idée reprise dans ce 3e opus, qui lorgne toutefois vers un effet stop-motion. Bob ira cette fois-ci nager en eaux troubles pour sauver Gary, son escargot domestique.

Raya et le dernier dragon (25 novembre)

Projet encore tenu secret par Disney qui n'a révélé que quelques visuels, Raya et le dernier dragon est pourtant toujours annoncé pour le 25 novembre prochain comme le grand film de Noël de la firme de Mickey. Son héroïne, Raya, évoluera dans un monde proche d'une Chine mystique, où des créatures légendaires peuplent encore ses paysages.

Scooby (courant 2020)

Toujours sans date officielle de sortie mais attendu probablement durant l'été dans nos contrées, Scooby s'intéresse à l'enfance du célèbre chien Scooby-doo et ses amis. Warner Bros. distribuera officiellement cette histoire inédite qui devrait séduire les familles et met en scène une nouvelle enquête mystérieuse qu'il faudra résoudre.