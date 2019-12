Les 15 films les plus attendus en 2020

De la romance, des drames, des remakes et des grosses productions de super-héros, l'année 2020 s'annonce riche en événements cinématographiques. Voici une liste non-exhaustive des films à découvrir dans les salles obscures.

«Les filles du Docteur March», de Greta Gerwig (1er janvier)



Après avoir été nommée à l’Oscar de la meilleure actrice pour son premier film «Lady Bird» (2017), Greta Gerwig adapte l’un des classiques de la littérature américaine, «Les quatre filles du Docteur March», de Louisa May Alcott. Une histoire en pleine Guerre de Sécession incarnée à l’écran par Saoirse Ronan, Emma Watson, Eliza Scanlen, Florence Pugh, Laura Dern, Meryl Streep ou encore Timothée Chalamet.

«1917», de Sam Mendes (15 janvier)



Le réalisateur des «Noces rebelles» et de «Skyfall» s’attaque au film de guerre construit en un seul plan séquence. Amis et soldats dans l’armée britannique, laquelle combat l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, Schofield (George MacKay) et Blake (Dean-Charles Chapman) sont envoyés par leur supérieur pour remettre un important message qui pourrait sauver des centaines de vies. Une course contre la montre haletante et réaliste. Benedict Cumberbatch, Colin Firth et Richard Madden figurent également au casting.

«Bad Boys For Life», d’Adil El Arbi et Bilall Fallah (22 janvier)



Will Smith et Martin Lawrence reprennent du service en se glissant pour la troisième fois dans la peau de Mike Lowrey et Marcus Burnett. Dans ce nouveau long-métrage qui fait suite à «Bad Boys : Flics de choc» (1995) et «Bad Boys 2» (2003), les deux compères vont devoir combattre un parrain de la mafia roumaine.

«Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn», de Cathy Yan (5 février)



Dans cette adaptation des comics imagiénés par Chuck Dixon, Gary Frank et Jordan B. Gorfinkel et spin-off de «Suicide Squad», Margot Robbie que l’on a pu voir cet été dans «Once Upon A Time… in Hollywood» de Quentin Tarantino, campera Harley Quinn qui, séparée du Joker, se retrouve embarquée avec les super-héros Black Canary, Huntress et Renee Montoya pour libérer une jeune fille à Gotham City. Il sera néanmoins difficile de faire mieux au box-office que le réalisateur Todd Phillips et le comédien Joaquin Phoenix, extraordinaire dans le rôle du méchant au rire maléfique.

«Mulan», de Niki Caro (25 mars)



S’ils ont cartonné avec le remake du «Roi Lion» réalisé par Jon Favreau, les studios Disney devraient connaître le succès avec l’adaptation en prises de vues réelles du dessin-animé «Mulan», vingt-deux ans après sa sortie. L’actrice sino-américaine Yifei Liu prêtera ses traits à l’héroïne, laquelle va se faire appeler Hua Jun et devenir guerrière à la place de son père, malade.

«Mourir peut attendre», de Cary Joji Fukunaga (8 avril)



Pour ce 25e épisode dans lequel James Bond va devoir sortir de sa retraite en Jamaïque à cause de son ami Felix Leiter de la CIA, le Britannique Daniel Craig revêt pour la cinquième et dernière fois le smoking de l'agent 007, tandis que l'acteur américain oscarisé Rami Malek interprète le méchant. Les actrices Naomie Harris et Léa Seydoux figureront aussi au générique aux côtés de Ben Whishaw.

«Black Widow», de Cate Shortland (29 avril)



Ce deuxième film du MCU centré sur une héroïne (après «Captain Marvel») suit Natasha Romanoff, alias la Veuve noire. L’action se situe après les événements de «Captain America: Civil War» et avant «Avengers: Infinity War», alors que Black Widow est isolée du reste des Avengers. Scarlett Johansson y retrouve son costume de super-héroïne avec ses «soeurs» Mélina (Rachel Weisz) et Yelana (Florence Pugh).

«Wonder Woman 1984», de Patty Jenkins (3 juin)



L’actrice israélienne Gal Gadot repasse le costume de Diana Prince, alias Wonder Woman, l’Amazone de DC Comics. En pleine guerre froide, dans les années 1980, cette héroïne s’apprête à affronter la terrifiante et redoutable Cheetah. Chris Pine interprètera, quant à lui, le personnage de Steve Trevor.

«Top Gun : Maverick», de Joseph Kosinski (15 juillet)



Les fans auront attendu trente ans pour revoir Tom Cruise, aujourd'hui âgé de 57 ans, dans la peau du pilote Pete Mitchell, alias «Maverick». Cette fois commandant, celui-ci va prendre sous son aile la relève de Top Gun, les meilleurs des meilleurs. Sorti en 1986, le premier long-métrage avait connu un énorme succès. Produit pour 15 millions de dollars, il en avait rapporté plus de 350 millions.

«Tenet», de Christopher Nolan (22 juillet)



On lui doit notamment «Inception», «Interstellar», ou encore «The Dark Knight Rises». Le réalisateur britannique Christopher Nolan revient avec un onzième film entouré de mystère qui mettra en scène John David Washington, Robert Pattinson et Elizabeth Debicki. À «Entertainment Weekly», Christopher Dolan a décrit cette nouvelle aventure cinématographique comme «un film d’action épique dans le monde de l’espionnage international».

«S.O.S. Fantômes : L’héritage», de Jason Reitman (19 août)



La saga mythique sera de retour avec ce film qui se déroulera plusieurs dizaines d'années après les événements survenus dans les deux premiers volets de «Ghostbusters», sortis en 1984 et 1989. Il sera centré sur les aventures d'une famille qui déménage dans une vieille ferme familiale abandonnée dans l'Oklahoma. L'intrigue se concentrera sur les deux enfants, Phoebe et Trevor, incarnés par McKenna Grace («Captain Marvel») et Finn Wolhard («Stranger Things»).

«The King's Man : Première mission», de Matthew Vaughn (23 septembre)

Une préquelle des longs-métrages «Kingsman : Services secrets» (2015) et «Kingsman : Le Cercle d’or» (2017), toujours réalisée par Matthew Vaughn, avec Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Daniel Brühl et Gemma Aterton. Le film d’espionnage, inspiré des comics du même nom, nous embarque une nouvelle fois au sein de la première agence de services secrets indépendante.

«Kaamelott», d’Alexandre Astier (14 octobre)



Suite de la série éponyme, le film verra la présence de Christian Clavier qui endossera à nouveau la robe du jurisconsulte très à cheval sur les détails, qu’il avait déjà incarné dans la cinquième saison du programme télé. Un personnage qui accompagnera cette fois Arthur (Alexandre Astier), réfugié à Rome, dans sa reconquête du pouvoir et sa lutte contre son ex-compagnon d'armes Lancelot. Ce long-métrage sortira onze ans après la diffusion du «Livre VI», dernière saison de la série.

«West Side Story», de Steven Spielberg (16 décembre)



Rachel Zegler et Ansel Elgort tiendront les rôles de Maria et Maria dans ce remake de la mythique comédie musicale, laquelle relate les affrontements entre les gangs des Sharks et des Jets à New York, à l'aube des années 1960. Les protagonistes seront vite plongés dans une histoire d'amour intemporelle. On retrouvera également Ariana Debose, Ana Isabelle, David Alvarez, Josh Andres Rivera, Mike Faist, ou encore Corey Stoll et Brian d'Arcy qui interprèteront respectivement les rôles du lieutenant Schrank et du sergent Krupke.

Dune, de Denis Villeneuve (23 décembre)



Le réalisateur de «Prisoners» ou «Blade Runner 2049» a décidé de se lancer à l'assaut de «Dune», classique de science-fiction éponyme (1965) signé Frank Herbert, considéré, pour certains, comme inadaptable sur grand écran. Beaucoup de cinéastes ont, avant lui, tenté l’expérience… en vain. Il n’y a que David Lynch, père de «Twin Peaks», qui a réussi à réaliser un long-métrage avec Sting et Kyle MacLachlan. Mais les spectateurs n’ont pas suivi. Espérons que ce nouveau projet scindé en deux films change la donne. L’histoire de Paul Atreides et de l’Empereur Shaddam IV sera incarnée par un casting cinq étoiles (Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Charlotte Rampling, Jason Momoa…).