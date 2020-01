La Bd «In Waves» de l'Américain Aj Dungo reçoit le Prix BD Fnac France Inter 2020

Signée de la jeune main de l'Américain Aj Dungo, «In Waves» (éd. Casterman) a reçu le prestigieux Prix BD Fnac france Inter 2020. Egalement en sélection officielle au Festival d'Angoulême 2020, ce roman graphique succède à «L'âge d'or» de Cyril Pedrosa et Roxane Moreil (éd. Dupuis).

C'est en direct de l'émission «Popopop» sur France Inter qu'Antoine de Caunes, parrain du Prix BD Fnac France Inter, a fait l'annonce ce mercredi 8 janvier 2020.

Cette oeuvre à la voix et au dessins singuliers a été sacrée face à six finalistes : le très en vue «Les Indes Fourbes» d'Alain Ayroles et Juanjo Guarnido (éd. Delcourt), «Dans la tête de Sherlock Holmes» (tome 1) de Benoît Dahan et Cyril Liéron (éd. Ankama), «Le château des Animaux» (tome 1) de Xavier Dorison et Félix Délep (éd. Casterman), «Jusqu'au dernier» de Jérôme Félix et Paul Gastine (éd. Bamboo) et «Le Patient» de Thimothé Le Boucher (Glénat).

L'histoire :

Attention, mouchoirs à prévoir. Première BD et déjà la promesse d'un grand auteur. L'américain Aj Dungo livre un double récit assez étonnant : une passion amoureuse aussi belle que tragique fait ici face à l'histoire du surf et de ses pionniers.

© AJ Dungo/Nobrow/Casterman

Encore au lycée, Aj rencontre Kristen. Alors qu'ils tombent amoureux, la jeune fille tombe malade. Atteinte d'un cancer des os qui allait l'emporter dix ans plus tard, elle continue néanmoins à surfer. Avant de décéder en février 2016 à l'âge de 25 ans, la jeune femme fait promettre à Aj Dungo d'immortaliser leur histoire. C'est ce que le jeune californien raconte dans cet épais roman graphique addictif et bouleversant. Au fil des couleurs douces et du trait tout en douceur du jeune universitaire, l'histoire d'amour des deux jeunes gens se dessine. Leur rencontre d'abord, puis leur passion pour le surf, les virées entre copains sur les vagues, et enfin, la maladie, entre rechutes, amputation d'une jambe - qui n'altèrera en rien la passion de Kristen pour la glisse et la mer -.

Ce qu'on a aimé :

Entre les différentes étapes de leur histoire, Aj Dungo prend le parti passionnant d'insérer des chapitres sur deux grandes figures de l'histoire du surf, à savoir Tom Blake et Duke Kahanamoku, le tout dessiné en bichromie sépia. Pourquoi un tel grand écart dans les sujets abordés ? En s'intéressant au travail d'Aj Dungo, Sam Arthur, un éditeur londonien, lui propose de réaliser un livre illustré sur la culture du surf en Amérique du Nord. Au fil des échanges entre Sam Arthur et Aj Dungo, ce dernier raconte son histoire d'amour avec Kristen. «Après cette conversation, un roman graphique mêlant son histoire et celle de Kristen au surf me parut évident», témoigne Sam Arthur. Cette évidence se ressent immédiatement. Les insertions sur les premiers hawaïens surfeurs, les «beach boys» et enfin les vies de Tom Blake et Duke Kahanamoku sont autant de respirations dans l'histoire douloureuse de Kristen et Aj, que de clés de compréhension pour appréhender la passion de Kristen pour le surf.

Au final, ce livre peut rester un bel exemple dans l'art d'émouvoir sans pour autant être un «tire-larmes», à la hauteur du courage de cette jeune femme face à la maladie, de la dignité d'Aj Dungo face au deuil et à l'humilité des surfeurs face aux éléments. Bouleversant et juste.

«In waves», d'Aj Dungo, Casterman, 376 p., 23 €.