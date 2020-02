«L'appel de la forêt» : Omar Sy, «très fier» de partager l'affiche avec Harrison Ford

Héros du conte «Le prince oublié» de Michel Hazanavicius, Omar Sy revient dans «L’appel de la forêt» qui sort ce mercredi 19 février. Dans ce film d’aventures adapté du roman de Jack London, l’acteur originaire de Trappes partage l’affiche avec Harrison Ford. Son rêve américain se poursuit.

Quand il débarque dans la suite d’un palace parisien pour assurer la promotion du long-métrage de Chris Sanders («Dragons», «Les Croods», «Lilo et Stitch»), Omar Sy ne cache pas sa joie d’avoir été choisi pour intégrer le casting de cette adaptation d’un classique de la littérature américaine.

«En France, on a «Croc-Blanc», aux Etats-Unis, ils ont «L’appel de la forêt»… C’est un classique que tous les enfants et adultes connaissent», explique celui qui a élu domicile à Los Angeles il y a près de huit ans. Cette saga a en effet été publiée en feuilleton dans le magazine «The Saturday Evening Post», avant de paraître sous la forme d’un roman en 1903, lequel fut ensuite traduit en une cinquantaine de langues.

Pour son premier long-métrage en prises de vues réelles, le réalisateur Chris Sanders a orienté le récit autour de Buck qui est quasiment de chacun des plans. Décrit par Jack London comme le croisement «d’un gigantesque Saint-Bernard» et «d’une chienne Colley de pure race écossaise», ce chien sème la zizanie en Californie chez son maître, le juge Miller. Une nuit, il est enlevé et se retrouve vendu à un trafiquant dans le Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Racheté par Perrault (Omar Sy), un convoyeur postal au large sourire et débordant d'optimiste, Buck va devenir un redoutable chien de traîneau, avant d’être adopté par le respectable John Thornton (Harrison Ford) qui ne se remet pas de la perte de son fils. L'homme et l'animal vont s’apprivoiser, et devenir de sacrés compagnons de voyage.

S’il n’a eu que deux jours de tournage avec l’inoubliable interprète de Han Solo («Star Wars») et Indiana Jones dont il est fan, Omar Sy en garde un souvenir émerveillé. «C’était chouette de pouvoir lui serrer la main, et de savoir qu'il sait maintenant comment je m'appelle. Le matin du tournage, j’ai réalisé que j’étais à Hollywood. Je suis très fier de partager l’affiche avec Harrison Ford», explique celui qui tourne actuellement la série de Neflix sur Arsène Netflix, et donne la réplique à Virginie Efira dans «Police» d’Anne Fontaine, au cinéma le 1er avril.

Cette joie de voir Harrison Ford sur le plateau a été partagée par l’ensemble de l’équipe. «Toute personne qui travaille avec (lui) a énormément de chance. C’est un immense professionnel et l’un des plus grands acteurs qui soit», avoue le producteur Erwin Stoff. Ce dernier ajoute, par ailleurs, que «L'appel de la forêt» plaît encore plus d'un siècle après sa parution grâce à son message universel. «Cette histoire parle du sentiment de perte, de faire son deuil et de guérir, elle parle de la notion de foyer et de ce que l'on éprouve quand on est arraché à sa maison, à sa famille. Et par dessus tout, elle parle de devenir meilleur et plus fort que ce que l'on est», précise-t-il dans le dossier de presse.

Les vacances de février s'avèrent une excellente période pour découvrir ce film d'aventures qui revient sur le parcours incroyable de Buck. Si le recours au numérique pour créer ce gros chien fait débat et laisseront certains sceptiques, «L'appel de la forêt» offre de beaux panoramas enneigés, ainsi que des escapades périlleuses dans le froid polaire avec des protagonistes... plus ou moins gentils.