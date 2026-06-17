Sean Penn va réaliser un film sur un policier présent lors de l'assaut du Capitole

Sean Penn va consacrer un film à la vie d’un policier présent lors des émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole, a annoncé ce mardi le média américain Deadline.

Inspiré par un «personnage réel», Sean Penn va écrire et réaliser un long-métrage en lien avec les émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole, a annoncé ce mardi 16 juin le média américain Deadline. Le projet de l’acteur, récemment récompensé par l'Oscar du meilleur second rôle pour sa prestation dans le film de Paul Thomas Anderson, «Une Bataille après l’Autre», retracera plus précisément la jeunesse d’un policier présent lors de l’insurrection, a fait savoir le magazine qui précise par ailleurs que le film, dont le titre n'a pas encore été dévoilé, se présentera «comme une histoire d'amitié inattendue».

«Il se déploiera sur plusieurs niveaux. Inspiré de l'histoire vraie d'un policier impliqué dans l'attaque du Capitole, le projet aurait reçu l'accord de ce dernier, dont l'identité reste pour l'instant tenue secrète», indique Deadline, avant d'ajouter que le long-métrage se concentrera sur le parcours du personnage «qui l'a conduit à devenir un héros américain aux yeux de beaucoup».

Bradley Cooper en tête d’affiche

L’acteur Bradley Cooper, qui avait déjà partagé l'affiche de «Licorice Pizza» (2021) avec Sean Penn, serait en pourparlers pour jouer le rôle principal.

Le film devrait d’ailleurs entrer en production mi-2027, ce qui laisserait à Bradley Cooper le temps de terminer ses fonctions de réalisateur, scénariste et acteur principal dans le préquel d'«Ocean's Eleven».

Connu pour ses talents d’acteur mais aussi ses convictions politiques, Sean Penn avait assisté à une audience publique de la commission d'enquête de la Chambre des représentants sur les émeutes meurtrières de 2021.

Sean Penn is here to watch Jan 6 committee’s hearing today pic.twitter.com/qwGDJ11xQV — Annie Grayer (@AnnieGrayerCNN) June 23, 2022

Il avait alors déclaré être présent en simple citoyen, afin de s'assurer que la justice serait rendue. Il s'était notamment entretenu avec Michael Fanone, un ancien policier de Washington D.C. grièvement blessé et passé à tabac le jour de l'assaut. L'homme qui a publié un livre, «Hold the Line : The Insurrection and One Cop's Battle for America's Soul» en 2022, s’est vu remettre par Joe Biden la médaille présidentielle des citoyens en 2023. De quoi peut-être être adapté en film, mais on ignore pour l’heure s’il s’agit du policier qui a inspiré Sean Penn.

Les images avaient fait le tour du monde et cinq personnes - un policier et quatre manifestants - étaient décédées. Le 6 janvier 2021, le Capitole, sanctuaire de la démocratie américaine, avait été pris d'assaut par des centaines de partisans de Donald Trump remontés à bloc par les accusations mensongères d’élection volée par les Démocrates brandies par ce dernier. Donald Trump n’a d’ailleurs jamais reconnu sa défaite électorale. Niant toute responsabilité, il a néanmoins qualifié les participants de «patriotes». Le 20 janvier 2025, dès son premier jour de retour à la Maison Blanche, il a gracié l'ensemble des participants.