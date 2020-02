U2 est le groupe qui a généré le plus d'argent en tournée

U2 a été le groupe le plus rentable de la dernière décennie et le seul à dépasser un milliard de dollars en ventes de billets sur ses tournées.

U2 a connu une décennie extrêmement chargée avec cinq tournées distinctes, la 360 Tour (2009-2011), Innocence + Experience (2015), The Joshua Tree Tour (2017), Experience + Innocence (2018) et The Joshua Tree Tour 2019. Le groupe a réalisé 1.038.104.132 de dollars (9.577.963.96,35 d'euros) de recettes entre 2010 et la fin 2019, rapporte The Irish Times.

Ce chiffre n'inclut pas certaines des dates de Joshua Tree 2019 qui n'ont pas encore été comptabilisées.

Les chiffres ont été rassemblés par le site américain de musique live Pollstar, qui recueille quotidiennement des données au box-office.

Selon Irish Times, le groupe mythique doit notamment sa victoire au 360° Tour, qui lui a rapporté près de 680 millions d’euros entre 2009 et 2011, et est longtemps restée la tournée la plus lucrative de l’histoire de la musique.



Infographie ©IrishTimes

En deuxième position derrière U2 se trouvent les Rolling Stones, avec des recettes de 858 millions d’euros. Ed Sheeran, dont la tournée «Divide Tour» a battu en août 2019 le record de revenus établi par U2, arrive quant à lui en 3e position, suivi de Taylor Swift. Bon Jovi, classé 5e, devance la grande Beyoncé d’une place.

Parmi les artistes qui composent le top 20, on retrouve Elton John, Metallica, Guns N’Roses, Eagles, One Direction, Pink, Jay-Z, Kenny Cheney, Justin Bieber et Bruno Mars.