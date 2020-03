Les meilleurs mangas de février 2020

Mois traditionnellement calme sur le plan de l'édition BD, février se distingue cette année par l'arrivée de titres particulièrement intéressants. Au rayon manga, voici les œuvres qu'il ne fallait pas manquer.

Parasites amoureux

©Sugaru Miaki 2018 ©Yuki Hotate 2018 ©Shion 2018 / KADOKAWA CORPORATION

En février Delcourt-Tonkam lance une nouvelle collection baptisée Moonlight, autour de mangas et de light-novels orientés entre poésie et mélancolie à la manière des œuvres de Makoto Shinkai (Your Name, Les Enfants du Temps). Si trois titres intéressants accompagnent ce lancement, on retiendra particulièrement Parasites Amoureux. Un conte moderne qui narre l'étrange histoire d'amour entre Kengo, un chômeur de 27 ans, et Hijiri, une lycéenne désabusée. Tous deux vont éprouver des sentiments intenses l'un envers l'autre, mais cet amour serait purement artificiel, puisque des «insectes» sont venus parasiter leur sens pour les unir...

Fiction à la limite du roman horrifique, Parasites Amoureux explore la complexité des relations au pays du soleil-levant, contrée où les sentiments sont de plus en plus difficiles à avouer et où le célibat explose. Kengo et Hijiri en sont d'ailleurs le parfait exemple. Les habitants atteints de ce problème psychosocial portent même le nom d'hikikomori : qui vivent coupés du monde, cultivant leur incapacité à s'insérer dans la société. De ce constat, les auteurs Sugaru Miaki (au scénario) et Yuki Hotate (au dessin) tirent une histoire touchante et angoissante. Il est à noter que le manga est accompagné au rayon librairie du light-novel du même nom.

Parasites Amoureux, de Suragu Miaki et Yuki Hotate, éd. Delcourt-Tonkam, tome 1 disponible.

Girls' Last Tour

© TSUKUMIZU 2014 / SHINCHOSHA PUBLISHING CO.

Auréolé du prix Seiun du meilleur manga de science-fiction en 2019, Girls' Last Tour arrive enfin en France aux éditions Omaké manga. Une œuvre où la poésie pose une réflexion sur notre monde, à la manière du roman d'anticipation Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Tsukumizu prend sa plume et ses crayons pour narrer l'errance de Chito et Yuri, deux filles qui partent à la découverte de notre Terre, après que notre civilisation s'est éteinte. De ce voyage, le lecteur apprend avec elles ce qui a mené l'humanité à sa perte.

Dessiné avec une tendresse certaine par Tsukumizu, le parcours de notre duo n'hésite pas à questionner le lecteur. Il ne faut d'ailleurs pas se fier au dessin naïf développé ici entre les cases, puisque Girls' Last Tour propose une quête métaphysique intriguante et savoureuse. Une pépite dont le succès a poussé les studios d'animation à l'adapter en série, dont les épisodes sont actuellement disponibles sur la plate-forme Wakanim.

Girls' Last Tour, de Tsukumizu, éd. Omaké Manga, tome 1 disponibles (série complète en six tomes).

Jujutsu Kaisen

Suscitant souvent la circonspection, voire l'hilarité en occident, le monde des esprits est particulièrement pris au sérieux en orient et plus particulièrement au Japon, où les esprits font l'objets de véritables rituels dans les différentes parties du pays. Un constat qui mène l'histoire de Jujutsu Kaisen, nouveau shônen phare au pays du Soleil levant importé par les éditions Ki-oon dans nos contrés. Le nouveau titre de Gege Akutami s'intéresse (une fois encore comme tout bon shônen) à un lycéen du nom de Yuji Itadori. Ce membre du club de spiritisme plutôt sceptique quant à la question de l'au-delà voit sa vie basculer le jour où il se retrouve possédé par un démon baptisé Ryomen Sukuna. Et son exorcisme ne s'annonce pas de tout repos...

Dès les premières pages de Jujutsu Kaisen, les fans de mangas pensent immanquablement à d'autres références du genre, à l'instar de Yuyu Hakusho (Kana) - dont l'auteur de Jujutsu est fan- ou Bleach (Glénat). Gege Akutami donne ainsi à découvrir un shônen dans sa plus pure tradition, bien rythmé, à la fois drôle et dramatique.

Jujutsu Kaisen, de Gege Akutami, éd. Ki-oon, tome 1 et 2 disponibles.

Parasite et Neo Parasite

© Hitoshi Iwaaki / Kodansha Ltd

Mais que ce passe-t-il autour du mot «parasite», entre le film multiprimé du même nom de Bong Joon-ho, le manga Parasites amoureux (voir plus haut) qui sort le même mois que la réédition du manga culte de Hitoshi Iwaaki et cette histoire d'épidémie qui menace le monde, faut-il y voir une simple coïncidence ou un effet de mode ? Je vous laisse seul avec votre idée sur la question. Il n'empêche, s'il fallait s'intéresser à un parasite en particulier (parmi tous ceux cités plus haut), je vous recommanderais chaudement celui proposé par les éditions Glénat. Ces dernières ont la bonne idée de lancer la réédition en huit tomes du meilleur manga horrifique des années 1990 (adapté en série animée disponible sur Netflix).

Parasite, de Hitoshi Iwaaki, met en lumière l'histoire singulière du jeune Shin'ichi qui se retrouve à cohabiter avec une entité extraterrestre, dénommée Migy, qui s'installe dans son bras droit. Problème, ce lycéen sans histoire va découvrir qu'il n'est pas le seul être humain à devoir vivre avec ces aliens. Mais cette cohabitation ne se passe pas aussi bien pour les autres puisque les parasites en question ont pour mission première de prendre le contrôle du cerveau de leur hôte. Shin'ichi et Migy vont alors devoir s'entendre pour trouver une issue favorable à l'humanité.

Œuvre culte, Parasite se trouve donc un nouvel écrin en 2020, avec de nouveaux tomes reliés et une traduction ainsi qu'une impression de meilleure qualité que l'édition originale. On prend également plaisir à retrouver ce manga dont les thèmes varient entre horreur, humour et poésie. Parallèlement, Glénat accompagne cette édition avec la publication inédite de Néo-Parasite, une œuvre collective où différents mangakas connus (Moto Hagio, Hiroki Endo, Hiro Mashima...) imaginent de courtes histoires autour de ce manga.

Parasite -nouvelle édition-, de Hitoshi Iwaaki, tome 1 disponible (sur huit) et Neo-Parasite, collectif, en un seul tome, éd. Glénat.

Dans le sens du vent Nord, Nord-Ouest

© Irie Aki 2017/Kadokawa Corporation

Véritable génie du dessin, la mangaka Aki Irie fait son retour en France avec Dans le sens du vent - Nord, Nord-Ouest, aux éditions Soleil Manga. Nous vous avions déjà écrit tout le bien que l'on pense de cette auteure qui avait publié Le Monde de Ran (éd. Black Box) un manga hommage aux magical girls et qui ne tombait pas dans les clichés. Avec Dans le sens du vent, Aki Irie narre les pérégrinations de Key Miyama. Un jeune détective qui possède le curieux pouvoir de communiquer avec les objets. Un don rare qui va lui être fort utile pour démêler un drame familial.

Sublimé par le style élégant de la mangaka, Dans le Sens du Vent est une surprise à tous les niveaux. Chaque case est particulièrement soignée, avec un sens du détail qui fait la différence. On apprécie également le contexte de ce manga dont le récit se déroule dans les fjords islandais, avec une ambiance mêlant grands espaces et histoires intimes.

Dans le sens du vent - Nord-Nord-ouest, de Aki Irie, éd. Soleil Manga, tome 1 disponible.

Samurai ComeBack

SHIPPU JINRAI © 2001 Tsuru MORIYAMA / SHOGAKUKAN

Et si le film Les Visiteurs s'était déroulé au Japon et avait vu débarquer une bande de samouraïs armés de katanas en lieu et place de Jacquouille La Fripouille et Godefroy de Montmirail ? Voilà, à peu de choses près, le pitch du nouveau manga de la collection WTF?! des éditions Akata. Intitulé Samurai Comeback, ce titre déjanté et violent se moque du slogan touristique nippon qui vante un pays «entre tradition et modernité».

Le mangaka Tsuru Moriyama prend ici soin de projeter en plein XXIe siècle un groupe de quatre vaillants guerriers du Shinsen-gumi (célèbre milice de samuraïs qui officiait à la moitié du XIXe). Formés à la voie du sabre depuis leur plus jeune âge et rompus aux codes de l'honneur des samouraïs, ces chefs respectés vont tomber littéralement et moralement de haut en découvrant les us et coûtumes de leurs compatriotes. Le décalage historique est ici hilarant et le tranchant des katanas forcément effrayant, donnant lieu à des scènes décalées. Une bonne pioche pour qui chercherait un manga trash.

Samurai Comeback, de Tsuru Moriyama, éd. Akata, tome 1 disponbile (série complète en cinq tomes).