Confinement : Les artistes organisent des concerts depuis leur salon

Si les salles de concert sont fermées jusqu’à nouvel ordre, cela n’empêche pas les artistes, privés de tournées, de se produire pour redonner le sourire à leurs fans. Des performances en toute intimité assurées le plus souvent depuis leur salon.

Parmi eux, la chanteuse Nach qui invite à la rejoindre chaque soir, à 19h19, sur Instagram pour «parler, rire, créer et chanter».

Et cerise sur le gâteau, elle est accompagnée par un artiste en vidéoconférence.

Rdv ce soir à 19h19 en direct sur mon insta pour le 2ème #kesketukonfines? Avec mon amie, la si drôle @marinebaousson pic.twitter.com/D0qC13V7FN — NACH OFFICIEL (@NACHOFFICIEL) March 18, 2020

Rendez-vous également pris avec Chris(tine and The Queens) tous les jours, vers 18h. «Concepts douteux et invités mystère sont à prévoir dans les jours qui viennent», prévient-elle. La solution pour «tromper l’ennui».

Keren Ann qui a dû comme beaucoup d’artistes suspendre sa tournée, donne, elle aussi, de la voix pour égayer le quotidien de millions de Français confinés pour la bonne cause.

Idem pour Matthieu Chedid, alias -M-, qui a diffusé sa «récréation poétique» en compagnie du comédien Pierre Richard, sur Facebook, ou Jean-Louis Aubert qui a enregistré plus d’un million de vues de son show à la guitare d’une heure et demie.

«J'étais très ému, j'ai reçu beaucoup de messages et notamment d'infirmières et d'infirmiers qui m'ont dit que je leur avais donné une bouffée d'air, que j'avais réussi à les détendre quelques minutes», a expliqué l’ex-chanteur de Téléphone qui a par ailleurs précisé «avoir filmé avec un téléphone posé dans un cendrier, calé avec un poivrier».

Pour «combler le vide», le violoniste Renaud Capuçon qui a vu ses concerts annulés, met en ligne chaque jour un morceau qu’il interprète sur son compte Twitter.

A l’étranger aussi les stars se mobilisent, à l’instar de Chris Martin, leader de Coldplay, qui reprend à la demande de ses fans, et en direct, certains des plus grands tubes du groupe.

A l’aise... et en caleçon, John Legend a joué quelques notes de piano, entouré de sa femme Chrissy Teigen. Un instrument qui a également séduit Pink.

Le jour de la Saint-Patrick, Bono, chanteur de U2, a témoigné de son soutien au personnel soignant qui se bat chaque jour dans le monde entier, et particulièrement en Italie, pour sauver des vies. Il a dévoilé la chanson «Let your love be known» enregistrée depuis son domicile à Dublin.