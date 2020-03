Steven Spielberg fait un don de 500.000 dollars pour lutter contre la pandémie

A l’instar de nombreuses personnalités, Steven Spielberg a effectué un don de 500.000 dollars pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Une somme qui viendra en aide à tous ceux dans le besoin à Los Angeles.

«Je remercie ces piliers de notre communauté qui font front commun pour aider les plus démunis. De cette façon, nous pouvons aider les laissés-pour-compte du gouvernement fédéral qui restent des êtres humains en dépit de leur statut migratoire incertain», a déclaré Eric Garcetti, maire de la Cité des anges, dimanche, lors d’une conférence de presse.

Le réalisateur de «La liste de Schindler» et «E.T» n’est pas le seul en effet à avoir donné à Hollywood. Robert Allen «Bob» Iger, ex-PDG de Disney, et Jeffrey Katzenberg, producteur et cofondateur de DreamWorks, ont également fait preuve de générosité pour tenter d’améliorer la situation actuelle aux Etats-Unis, et plus particulièrement dans l'Etat de Californie.

Eric Garcetti a annoncé avoir déjà réussi à récolter trois millions de dollars sur les vingt-cinq souhaités et nécessaires pour soutenir les plus pauvres à Los Angeles, et les aider à accéder aux soins. A noter que le Dr. Anthony Fauci, un des conseillers du président Donald Trump, a évoqué la possibilité que la pandémie puisse faire jusqu’à 200.000 morts aux Etats-Unis.

L.A.’s strength is our people, and there’s only one way to get through this emergency: together.





A virus doesn’t discriminate. We will never tolerate racism or attacks against our Asian and Asian-American communities.

— Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) March 30, 2020