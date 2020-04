Obispo, Pagny et Lavoine dévoilent la chanson «Pour les gens du secours» en soutien aux hôpitaux

Pascal Obispo, Florent Pagny et Marc Lavoine ont uni leurs forces pour récolter des fonds en faveur des hôpitaux de France. Ces trois amis et figures incontournables de la chanson française ont dévoilé cette nuit, à minuit, le morceau «Pour les gens du secours».

Après Jean-Jacques Goldman ou Vanessa Paradis, qui ont chacun posté un titre de soutien au personnel hospitalier sur les réseaux sociaux, Marc Lavoine, Pascal Obispo et Florent Pagny ont souhaité eux aussi prendre le micro, et partager une chanson qui témoignerait de leur gratitude envers le personnel soignant.

Une ballade en ligne depuis quelques heures, dont tous les fonds récoltés et l’intégralité des droits d’auteurs seront reversés à la Fédération Hospitalière de France, et à la Fondation des Hôpitaux de France. Un engagement personnel porté par l'association Le Collectif, qui œuvre pour les enfants hospitalisés.

Les trois hommes, amis de longue date et tous passés par le fauteuil rouge de «The Voice», avaient envie de se rendre utiles. Depuis son lieu de confinement, chacun a mis sa pierre à l’édifice et a enregistré sa partie. Marc Lavoine a signé notamment les paroles. Pascal Obispo a ensuite composé la mélodie, avant que Florent Pagny ne les rejoigne pour l’interprétation et finaliser le projet «Pour les gens du secours».