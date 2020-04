«7. Koğuştaki Mucize» sur Netflix : tout savoir sur l'acteur principal Aras Bulut Iynemli

Alors que le film «7. Koğuştaki Mucize», dans lequel il tient le rôle principal, cartonne actuellement sur Netflix, Aras Bulut Iynemli est devenu l’acteur dont tout le monde parle. Retour sur le parcours de ce Turc qui a fait son entrée dans la cour des grands.

Adapté du film sud-coréen «Miracle in cell No. 7», sorti en 2013, du réalisateur Hwan-kyung Lee, «7. Kogustaki Mucize» de Mehmet Ada Öztekin relate l’histoire bouleversante d’une fillette et de son père souffrant d’un handicap mental qui est envoyé en prison, accusé du meurtre d’un enfant.

Dans la peau de ce papa qui ne rêve que de revoir sa petite Ova, Aras Bulut Iynemli, méconnu jusqu’à présent du public français. Né le 25 août 1990 à Istanbul, le jeune homme a décroché un diplôme en ingénierie aéronautique, avant de se tourner vers les plateaux de télévision et de cinéma.

S’il a participé à trois longs-métrages avant «7. Koğuştaki Mucize», il a surtout été remarqué dans son pays pour ses performances dans les séries «As Time Goes By», «Magnificient Century», «Maral», «Inside», et surtout «The Pit», et a remporté plusieurs prix en Turquie.

Aras Bulut Iynemli, 29 ans, a également été sollicité pour différents spots publicitaires, et a été élu homme de l’année en 2018 par l’édition turque du magazine GQ. Ce succès sur Netflix pourrait bien lui valoir d’être approché par des studios hollywoodiens après la pandémie de coronavirus. L’avenir nous le dira…