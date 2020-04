Le Robert lance son dictionnaire en ligne gratuit

Le Robert lance son dictionnaire gratuit en ligne. Idéal en cette période de confinement.

Alors qu'une large partie de la population française doit rester à la maison pour faire l'école aux enfants et/ou travailler depuis chez soi, Le Robert propose un joli dictionnaire gratuit en ligne, certes un peu moins complet que le dictionnaire payant classique du Robert mais loin d'être une pâle copie moins performante.

Outre ses 170 000 mots, il propose quelque 200 000 synonymes mais aussi un outil de prononciation des mots et de conjugaison des verbes. Comme son aîné en pages, il permet de découvrir l'utilisation du mot depuis le dix-septième siècle afin de mieux comprendre l'évolution de la langue. Les règles grammaticales et orthographiques ne sont pas oubliées afin de rendre l'outil plus pédagogique.

Un dictionnaire et un blog

Qu'est-ce qui rend ce dictionnaire en ligne plus sympathique que les autres ? Assurément le blog qui le complète : ses créateurs n'ont pas lésiné sur les contenus modernes et vivants avec «Dis moi Robert», espace explicitant de nombreuses expressions ou des locutions du langage parlé.

Les auteurs - dont l'irremplaçable Alain Rey fait partie - ont rendu le contenu très actuel avec des tops («Top 10 des mots qui ont un sens différent au Canada», «Top 10 des mots venus des noms de personnes»...), des billets, des «mots du jour», des podcasts et même des jeux (de mots).

L'humoriste Karim Duval, lui, y poste des vidéos pour revisiter le sens de certains mots.

Enfin, pendant la durée du confinement, chaque jour, Alain Rey et Aurore Vincenti analyseront un mot de l'actualité.

On applaudit et on se perd avec délice dans ce site joliment conçu.