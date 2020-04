Confinement : le Centre des Monuments Nationaux présente son nouveau calendrier pour 2020

Compte tenu de la fermeture des monuments historiques, les manifestations qui étaient prévues dans ces lieux ont dû être repoussées. Un nouveau calendrier vient d'être présenté par le CMN.

Le Centre des Monuments Nationaux (CMN) a annoncé les évènements à venir, qui avaient dû être reportés, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Si certaines manifestations sont ainsi annulées, d'autres ont pu, pour l'instant, être reportées, soit à l'automne 2020, soit en 2021.

«Ces mesures témoignent de la ferme volonté de l'établissement de préserver, dans un contexte difficile et encore incertain, sa double mission de mise en valeur du patrimoine national et de soutien aux créateurs et aux entreprises culturelles», indique Philippe Belaval, Président du CMN.

Le château d'Azay-le-Rideau, la Villa Savoye ou encore le château de Champs-sur-Marne maintiennent ainsi leurs expositions en 2020, contrairement à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, le château de Pierrefonds ou encore la Villa Kerylos.

Des spectacles maintenus ?

Sous réserve de la réouverture des monuments nationaux, certains spectacles pourraient bien avoir lieu, à l'instar des spectacles nocturnes du Mont-Saint-Michel et du château de Carcassonne.

«L'ensemble de ces informations fera l'objet de précisions dès que le calendrier de réouverture des monuments sera finalisé, en fonction des décisions du Gouvernement et de la mise en oeuvre des mesures de sécurité que la situation imposera», tient néanmoins à préciser le Président du CMN.

En attendant, le public peut toujours se rendre sur le site des Monuments nationaux ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag #CultureChezNous.