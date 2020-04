Confinement : comment l'auteur de BD Fabien Vehlmann garde le moral

Pour faire face à l'épidémie de coronavirus, un seul mot d'ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont, elles aussi, assignées à résidence. Le scénariste de BD Fabien Vehlmann, donne ses conseils pour survivre au confinement.

Confiné avec sa femme et son fils de 21 ans à Nantes, Fabien Vehlmann, scénariste prolifique de BD («Seuls», «Spirou et Fantasio», «Le dernier Atlas»), a publié «Supergroom» aux éditions Dupuis en février, le premier tome de nouvelles aventures de Spirou mêlant pas mal d'action et beaucoup d'humour, dessinées une fois encore par Yoann.

La musique pour se réveiller du bon pied ?

Je me branche sur la radio FIP : c’est généralement pile poil ce qu’il me faut.

L’activité pour rester en forme ?

Ecrire, écrire, écrire : c’est l’anxiolytique parfait. Après, pour ce qui est de l’exercice physique… On va dire que monter et descendre l’escalier est un bon début, à défaut d’être passionnant.

La lecture favorite pour s’évader ?

Je ne cherche justement pas à m’évader, mais plutôt à mieux comprendre. Je lis donc le plus d’essais possibles, ou d’articles sur le net (en essayant juste de trouver le bon équilibre entre infos déprimantes et infos stimulantes).

Le plat pour se nourrir avec plaisir ?

Tout, du moment qu’on prend le temps de le faire avec amour. En ce moment, on tente les fallafels.

Le film ou la série pour passer le temps ?

En ce moment, je découvre la série des films de « John Wick », avec Keanu Reeves, dont les scénarios tiennent certes sur un papier de cigarette, mais dont les scènes de gunfight et de baston sont de purs moments de chorégraphie.

La petite habitude pour tenir au quotidien ?

M’occuper du jardin (on a la chance énorme d’en avoir un, même s’il est petit), mais aussi voir si je peux aider les gens autour de moi, par le biais de petits services.

Le coup de téléphone favori pour rester en contact ?

Avec ma mère, qui heureusement prend la situation avec philosophie : elle m’épate.

Le compte Facebook, Instagram, Twitter que vous conseillez pour « survivre » au confinement ?

Je recommanderais plutôt d’entamer une petite diète de réseaux sociaux, ça ne fait jamais de mal.