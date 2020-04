Confinement : comment le dessinateur Jul garde le moral

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, un seul mot d’ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont elles aussi assignées à résidence. Le dessinateur de BD Jul donne ses conseils pour survivre à ce confinement.

Confiné dans son appartement parisien du neuvième arrondissement, l'auteur de «Silex and the city» est aussi l'un des dessinateurs de l'opération «Toute la France dessine !» orchestrée par la Cité de la BD d'Angoulême pendant le confinement. Tous les soirs depuis le début de cette période, il sort aussi sa sono sur son balcon et se transforme en DJ «Covid Guetta» pour égayer la vie de son quartier, en diffusant une playlist commandée sur les réseaux sociaux.

La musique pour se réveiller du bon pied ?

«Music to Watch Girls By» - Andy Williams... Idéal pour prendre son café sur le balcon rayé de soleil et rêver que de belles filles déambulent le nez au vent dans le petit matin.

L'activité pour rester en forme ?

Ben la sieste... Pas vous ?

La lecture pour s'évader ?

Quand on est gagné par le sentiment d'absurde et la nullité de toute chose en ce monde, une recette infaillible pour les palais rares : « Le Perche à l'aube du troisième Millénaire » ! Un recueil des photos légendées par le journal et publiées pendant dix ans dans le journal local «Le Perche», recueillies sans commentaire par Vincent Malone. Toute l'Humanité et la grandeur de nos limites à portée de main en quelques secondes de lecture... Et on pleure de rire, c'est infaillible.

Le plat pour se nourrir avec plaisir ?

N'importe quoi avec de la harissa maison du boucher de la rue Geoffroy Marie... Genre du poulet, des fèves, des haricots plats ou des carottes...

Le film ou la série pour passer le temps ?

Le Ciel dans sa Grande Bonté a bien voulu faire coïncider le retour du «Bureau des Légendes» et le confinement. Grâce lui en Soi rendue.

La petite habitude pour tenir au quotidien ?

«The» rendez-vous de ma rue : ma session de DJ «Covid Guetta» à 20:02 au balcon, avec tous les voisins résistants (résistants au virus et à la langueur du confinement, mais surtout résistants à la pulsion de partir dans une maison à Oléron ou Noirmoutiers pour se mettre les fesses au vert!)... Je vous préviens, les 70% qui sont partis dans ma rue : on sait qui vous êtes !

Et aussi le petit salon musical de Keren Ann en direct de son nid d'écureuil à Montmartre à 22h...

Le coup de téléphone favori pour rester en contact ?

«Maman, papa», comme diraient Brassens et Mireille dans leur duo génial.

Un compte facebook/Insta/Tweeter que vous conseillez pour « survivre » ?

@thefrenchradiologist : une interne en radiologie qui survole telle une fée combattante le champ de bataille de sa vie à l'hôpital... Et manifestement fétichiste des salades d'avocats.