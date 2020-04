Un prequel de la saga «Hunger Games» verra bien le jour

Même si l’industrie du cinéma est fragilisée à cause de l'épidémie de coronavirus, les producteurs n’en oublient pas certains projets. Le studio Lionsgate vient d'annoncer qu’un prequel de la saga à succès «Hunger Games» est en cours de développement.

Ce long-métrage s’inspirera du livre «The Ballad of Songbirds and Snake» de Suzanne Collins, attendu en librairie le 19 mai aux Etats-Unis. Ce dernier s’attarde sur la jeunesse du président Snow, incarné sur grand écran par l’acteur Donald Sutherland.

L’intrigue se déroule donc après les Jours sombres, alors que Panem est en pleine reconstruction. Alors âgé de 18 ans, le jeune Coriolanus Snow «se prépare à devenir pour la première fois mentor aux Jeux», et du district 12. Un préquel qui permettra aux fans de comprendre comment ce héros appartenant à une riche famille au bord de l'implosion, s’est transformé en un homme tyrannique qui va malmener une jeune femme aujourd'hui célèbre.

Oh, so you thought we were done? The Hunger Games universe is expanding. Get ready for The Ballad of Songbirds and Snakes, coming to a big screen near you. https://t.co/K8Wi8YuWOQ pic.twitter.com/ZNzVL5HzK2

— Lionsgate (@Lionsgate) April 21, 2020