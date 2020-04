Zinédine Zidane, Guillaume Canet, Charlotte Gainsbourg… les stars vendent des souvenirs personnels pour soutenir les soignants

Jusqu’au 8 mai, des personnalités du monde de la musique, du cinéma, du sport ou encore de la gastronomie mettent aux enchères des objets personnels dans le cadre de la tombola solidaire «Stars Solidaires». Près de cent lots sont à gagner.

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, les stars du monde entier se mobilisent pour collecter des fonds afin de soutenir le personnel soignant et financer les travaux de recherche.

Lancée ce vendredi 24 avril, la tombola «Stars Solidaires» a été imaginée par trois jeunes entrepreneures avec la start-up AssoConnect. A travers cette opération inédite, chacun peut espérer remporter des souvenirs appartenant à des célébrités françaises ou partager un moment privilégié avec elles.

Parmi les lots qui seront expédiés après le confinement, le maillot du Real Madrid de Zinédine Zidane, une journée de tournage en compagnie de Guillaume Canet, un rôle dans le prochain film de Gilles Lellouche, le jean dédicacé de Charlotte Gainsbourg, le disque de platine de David Guetta ou encore la raquette de tennis de Richard Gasquet qu’il avait pour sa victoire en coupe Davis.

Pour participer à cette tombola nationale, il suffit d’acheter un billet en ligne à 10 euros sur le site stars-solidaires.com jusqu’au 8 mai, 12h. Il est par ailleurs possible de se procurer plusieurs tickets pour différents lots afin de maximiser ses chances de gain. Le tirage au sort sera effectué par un huissier de justice. L’intégralité des bénéfices ira au collectif #ProtegeTonSoignant et permettra d’acheter et de livrer du matériel médical.