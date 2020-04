Confinement : 10 BD à lire gratuitement

Les effets collatéraux du confinement n'ont pas que de mauvais aspects : les éditeurs de bandes dessinées ont pour la plupart donné accès à une partie de leur fond, et ce gratuitement. Voici une sélection de 10 BD à ne pas manquer.

Rubrique-à-brac, tome 1 de Gotlib

Un confinement réussi est peut-être un confinement en compagnie du grand Marcel Gotlib. Créée pour le magazine Pilote en 1968, cette série est l'une des premières bande dessinée mêlant humour et références culturelles. On y croise des personnages réels ou totalement inventés comme Isaac Newton et la coccinelle. Pêle-mêle, on peut y retrouver réflexions philosophiques sur la vie, analyses scientifiques (farfelues) ou revisites de contes de fée, d'oeuvres littéraires ou d'événements historiques. Absolument intemporelles, ces rubriques-à-brac sont donc parfaites en ce moment.

Disponible gratuitement sur le site de Dargaud en cliquant sur la couverture de la BD.

Agrippine de Brétécher

© Brétecher / Dargaud

Décédée il y a seulement quelques semaines, Claire Brétécher laisse (entre autres) derrière elle l'inénarrable Agrippine, adolescente molle et grincheuse aux fulgurances d'esprit délicieuses. Dargaud a mis en ligne gratuitement un tome de ses «aventures» surtout intérieures, coincée entre une jeune génération nombriliste et superficielle et des parents, anciens hippies, aux illusions perdues. On se rend compte d'ailleurs à la (re)lecture à quel point Agrippine est finalement aussi intemporelle qu'actuelle. Une ado confinée ? Un pléonasme.

Disponible gratuitement sur le site de Dargaud en cliquant sur la couverture de la BD.

Hellboy de Mike Mignola

Adapté par Guillermo del Toro, le grand public a découvert avec plaisir Hellboy au cinéma. Avant de passer sur grand écran, Hellboy est avant tout un formidable héros inventé et dessiné par Mike Mignola. Fils d'un démon et d'une humaine, Hellboy est rappelé sur terre par le IIIe Reich. Mais rien ne se passe comme prévu et la créature est récupérée par l'armée américaine. Devenu adulte, Hellboy travaille pour l'agence travaillant sur les menaces paranormales. Beaucoup d'action, un univers mêlant Histoire et fantastique et surtout beaucoup d'humour qui pourra plaire aux non initiés.

Disponible gratuitement via le site de Delcourt ou un e-libraire.

Thorgal, tome 1, de Jean Van Hamme et Grzegorz Rosinski

© Rosinski / Van Hamme / Le Lombard

Le vent du large. Quel plaisir en ce moment de pouvoir s'évader très loin en (re)plongeant dans la toute première aventure du plus célèbre des marins des mers du Nord (qui vient d'ailleurs d'autrement plus loin que de Scandinavie). Entre aventures terrestres, doutes métaphysiques, histoire d'amour passionnée, le tout sublimé par le coup de crayon à couper le souffle de Rosinski, Thorgal réunit de quoi se déconfiner mentalement. Le seul hic : lire le premier tome donne envie de s'envoyer toute la série (ou au moins toute la série scénarisée par Jean Van Hamme et dessinée par Grzegorz Rosinski) d'une traite.

Disponible gratuitement via le site du Lombard.

Le Detection Club de Jean Harambat

Années 1930, une île en Cornouailles. Le Detection Club est invité par un joyeux milliardaire pour admirer sa dernière invention : un robot capable de résoudre les énigmes policières. Voilà qui pourrait intéresser ce cercle très fermé d'écrivains composé de la crème de la crème des auteurs de polars anglais, dont Agatha Christie et G.K. Chesterton. Avec cette histoire loufoque, Jean Harambat («Ulysse. Les chants du retour») livre surtout un vibrant hommage, très référencé, aux romans policiers et à une certaine époque. On «referme» cette élégante BD avec une furieuse envie de se replonger dans un bon Agatha Christie.

Disponible gratuitement sur le site de Dargaud en cliquant sur la couverture de la BD.

Leonard, Tome 1 de Turk et de Groot

Vous n'avez pas eu le temps de vous rendre à l'exposition Leonard de Vinci au Louvre avant le confinement ? A défaut de prendre l'air, vous pouvez néanmoins prendre un bon bol de génie avec la BD culte de Turk et de Groot qui ont imaginé Leonard de Vinci dans son intimité. Et c'est souvent aux côtés de ses inventions folles que le duo met en scène l'homme, accompagné ici par un disciple aussi flemmard que gaffeur. Ce premier tome paru en 1977 n'a pas pris une ride. Que les inconditionnels se rassurent. Il reste ensuite 50 albums à lire (pas gratuitement, néanmoins) si le confinement persiste.

Disponible gratuitement via le site du Lombard.

Les compagnons de la libération de Le Naour et Blier

Dans ce tome (sur les trois parus), le colonel Philippe Leclerc, décide fin 1940, d'attaquer Koufra, une oasis lybienne. Ce lieu est situé à 1500 kilomètres de l'armée française. Avec ses 400 hommes, sans cartes, le haut gradé va devoir combattre la soif, le vent et les dangers du désert pour tenter de prendre Koufra des mains des italiens. Un cocktail idéal pour sentir le vent de l'aventure souffler dans son confinement et réviser des pans de la Seconde Guerre mondiale, pas toujours très connus.

Disponible gratuitement dans l'onglet «révisez gratuitement en BD» sur le site de Bamboo.

Brendon Ballard de de Frederik Peeters

Voilà une BD qui risque bien d'étonner les nombreux fans de Frederik Peeters, le dessinateur du primé Aâma. Les éditions Atrabile (son éditeur historique) a décidé de publier sous format numérique cette oeuvre de jeunesse, en noir et blanc, à l'humour très absurde et quelque peu sombre. L'histoire est celle d'un personnage qui vieillit page après page et livre ses réflexions sur la vie. Un joli cadeau de confinement pour les amateurs de l'auteur des «Pilules bleues».

Disponible gratuitement sur le site des éditions Atrabile.

Spirou, journal d'un ingénu d'Emile Bravo

© Emile Bravo / Dupuis

Emile Bravo a encore régalé ses fans récemment (octobre 2019) avec la sortie de la deuxième partie de «L'espoir malgré tout» des aventures de Spirou dans lequel le célèbre groom est plongé dans les affres de l'Occupation nazie. Les éditions Dupuis donnent accès gratuitement à la genèse de son amitié avec Fantasio dans le premier tome de ses aventures vues par Emile Bravo. Tout y est déjà : une ligne claire rendant hommage aux pionniers du genre, de l'humour plein de burlesque et des références historiques très solides.

Disponible gratuitement depuis le site des éditions Dupuis.

50 nuances de grecs de Jul et Charles Pépin

Encore une bonne manière de réviser sa culture générale sans en avoir l'air. Les éditions Dargaud mettent à disposition le premier volume de «50 nuances de gercs» de Jul et Charles Pépin, une encyclopédie signée par le philosophe Charles Pépin et illustrée par l'auteur de Silex and the city qui ravira autant les fans de mythologie grecque que les amateurs de bons jeux de mots. Et pour ceux qui ont envie de continuer à rire un peu avec les athéniens, cette encyclopédie irrévérencieuse a été adaptée en série animée pour Arte (disponible également sur arte.tv)

Disponible gratuitement sur le site de Dargaud en cliquant sur la couverture de la BD.