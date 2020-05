Confinement : la Cité de la BD poursuit avec Régis Loisel son opération « Toute la France dessine ! »

Alors que le confinement pousse les éditeurs et auteurs de BD à multiplier les initiatives pour garder le contact avec les lecteurs, la Cité de la BD a lancé depuis plusieurs semaines un défi ludique aux fans, «Toute la France dessine !». Après Florence Cestac, Jul, Giorgia Marras et Catherine Meurisse, c'est au tour du fantasque Régis Loisel de se prêter au jeu.

Le but ? Promouvoir la pratique du dessin et faire aimer - encore un peu plus - le 9eme art dans l'Hexagone. Car pour le secteur, l'année 2020 avait commencé sur les chapeaux de roues, avec l'instauration de l'année de la BD en France et son acronyme BD2020. Mais ça, c'était il y a quelques semaines.

Avant le confinement généralisé, qui a stoppé dans son élan le grand plan mis en place par le ministère de la Culture et les acteurs du 9eme art, pour mieux répartir les profits du secteur le plus porteur de l'édition.

Les meilleurs dessins récompensés

Pour redonner un peu de vigueur à ce plan national, la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image (CIBDI) propose depuis quelques jours aux fans et dessinateurs en herbe ou confirmés de se joindre à l'opération «Toute la France dessine!». Le principe, simplissime, consiste, chaque début de semaine, à mettre en ligne, «avec le hashtag #ToutelaFranceDessine, les deux premières cases d’un strip de 4 cases dessinées par un auteur ou une autrice de BD.

Créez chaque semaine une BD avec vos auteurs préférés !





Florence Cestac, marraine de #BD2020, ouvre le bal.



Poursuivez l'histoire en dessinant les cases vierges





Et partagez vos créations avec le mot-dièse #Toutelafrancedessine





À vos crayons

https://t.co/9L5DiaEqUN pic.twitter.com/wQmIFmH9d9 — 2020annéeBD (@2020anneeBd) April 6, 2020

Les internautes seront invités à poursuivre l’histoire en complétant les cases vierges», explique la Cité de la BD dans son communiqué. L'idée est donc d'inciter les curieux à intégrer les codes de la BD, ses cadres, pour s'y glisser ou mieux les détourner, en imaginant prolonger le travail de grands noms de la case dessinée, venus de tous les horizons et maniant tous les styles.

Les quatre premiers auteurs au programme de cette initiative, Florence Cestac, Jul - avec son incontournable «Silex and the City», la jeune Giorgia Marras, et Catherine Meurisse la semaine dernière, ont déjà proposé leur strip à compléter selon l'imagination du moment.

un régis loisel romantique

Cette fois, dès lundi 4 ami à 13h, le quatuor d'auteurs est rejoint par l'inoubliable dessinateur de «La Quête de l'oiseau du temps», Régis Loisel. Ce dernier, qui s'est muni de sa casquette de scénariste pour sa nouvelle série «Un putain de salopard», parue l'année dernière chez Rue de Sèvres, pense à tous les amoureux et romantiques frustrés en cette période de confinement. Il propose ainsi un Don Juan muni de sa mandoline, parti pour séduire une «belle confinée». Aux lecteurs et dessinateurs en herbe d'imaginer désormais qui peut bien être l'heureuse élue des élans passionnés de ce barde, et quelle sera sa réaction.

Catherine Meurisse passe cette semaine le flambeau à Régis Loisel, quatrième parrain de #BD2020.





Pour ce 5e épisode de #ToutelaFrancedessine, il vous invite à compléter le strip que voici.





À vos crayons pic.twitter.com/10JjvWwH49 — 2020annéeBD (@2020anneeBd) May 4, 2020

Une fois complétées, les internautes peuvent toujours publier eux-mêmes, sur Facebook, Instagram, Twitter et Youtube, leurs créations, avec les mentions #Toutelafrancedessine, #CultureChezNous, et @2020annéeBD. La Cité de la BD se chargera alors de sélectionner les meilleures contributions, et les publiera chaque semaine sur les sites et réseaux sociaux partenaires. Cerise sur la gâteau, les strip seront exposés à la Cité de la BD lors du prochain Festival de la bande dessinée d'Angoulême.