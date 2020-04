Confinement : comment le bluesman Popa Chubby garde le moral

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, un seul mot d’ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont elles aussi assignées à résidence. Le blesman et guitariste Popa Chubby donne ses conseils pour survivre au confinement.

Le chanteur et guitariste américain Popa Chubby célèbre ses trente ans de carrière. Un rendez-vous que l'artiste multi-instrumentiste a fêté avec un nouvel album, « It's a mighty hard road», sorti le 14 février dernier. Un opus gourmand, conçu comme un festin, qui s'ouvre sur le titre « The flavor is in the fat » (la saveur est dans le gras), que ce grand bluesman défendra sur la scène de l'Olympia, le 11 octobre prochain.

La musique pour me réveiller du bon pied ?

Pour bien commencer la journée, j'aime autant écouter « I’m too sexy! » de Right said Fred, « Let’s go crazy » de Prince que « Kind of blue » de Miles Davis.

Le film à regarder en boucle ?

« Les affranchis » de Martin Scorsese et tous les films de Tarantino. C'est mon réalisateur préféré. Ce que j'aime chez lui, c'est le côté puissant et trash, mais aussi drôle et burlesque. C'est ça, c'est du burlesque dans le trash. Avouons qu'il a écrit d'excellents scenarios, presque traités comme des BD.

L'activité pour rester en forme ?

Je pratique quotidiennement la boxe et le tai chi. J'ai découvert la boxe dans la rue, comme tous les gosses de quartier. Puis j'ai été pris en main par un professeur dans une fameuse salle de Brooklyn. Le tai chi est venu beaucoup plus tard... avec l'âge et la raison. Ça me calme énormément. Les deux sont complémentaires. L'un libère mes tensions, l'autre me pose.

La lecture favorite pour s’évader ?

Les livres sur la Mafia comme « I heard you paint houses » de Charles Brandt ou «The Godfather » de Mario Puzo. Comme beaucoup de gens, je suis assez fasciné par cette organisation - surtout par sa représentation finalement - sans en vénérer ses crimes bien entendu ! Mais sa construction et sa puissance m'interpelle depuis toujours. J'ai du sang italien, alors comment échapper à ça ? Et puis force est d'admettre que ce sont d'excellents livres, très, très bien construits.

Le plat préféré pour se nourrir avec plaisir ?

Steak, bacon et les aubergines à la Parmagiana. En fait, je suis un excellent cuisinier. J'adore ça ! J'aime aussi la "french" cuisine et j'essaie d'en faire à la maison !

La série pour faire passer le temps ?

« Les Sopranos », ça c'est mon côté mafia. J'aime aussi regarder « Supernatural », toujours une histoire de force de bien et de mal, de loyauté et puis « Curb Your Enthusiasm» (Larry et son nombril). C'est la série la plus drôle que j'ai vu. Je l'adore. Quel talent !

Le compte Insta/Twitter/Facebook à conseiller pour survivre ?

Les réseaux sociaux sont vraiment mon lien avec le public ! Je fais des Facebook live tous les jours.

La première chose à faire après le confinement ?

Serrer les gens dans les bras et jouer, jouer, jouer. D'ailleurs, je serai sur la scène de l'Olympia, le 11 octobre !