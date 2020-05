Confinement : comment le rappeur Fuzati garde le moral

Pour faire face à l'épidémie de Coronavirus, un seul mot d'ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont, elles aussi, assignées à résidence. Fuzati, fondateur du combo hip-hop culte «Klub des loosers», toujours à l'affût de pépites musicales oubliées qu'il partage en public dans son Très Jazz Club de la Petite Halle parisienne, à La Villette, nous donne ses conseils pour survivre à ce confinement.

Confiné comme tant d'autres - mais le mot est trop fort pour le rappeur un brin misanthrope et casanier - dans son appartement parisien, il profite de ce temps presque libre pour peaufiner ses sons.

Et pour prolonger ses séances de mix à la Petite Halle, forcément stoppées, il propose quotidiennement à ses followers, depuis le début du confinement, de redécouvrir un album méconnu et intemporel, entre groove, musique brésilienne et jazz. Et présente depuis le 1 er mai son nouveau titre, «Battre», nouvel extrait de l'album «Vanité» sur lequel collaborent Roméo Elvis et Alexis Fugain (Biche), disponible en septembre prochain.

La musique pour me réveiller du bon pied ?

Arthur Verocai. Ou un Coltrane période quartet.

L'activité pour rester en forme ?

Du running. Vers 21H, pour ne croiser personne.

Le plat pour me nourrir avec plaisir ?

Des pâtes forestières. Ou des Kinder Cards. Ça dépend de mon degré de flemme.

Le film que je pourrais regarder en boucle ?

The Warriors (titre français : Les guerriers de la nuit). La partie commence !

La série pour faire passer le temps ?

Une bonne série d’abdos. C’est assez répétitif mais je la suis depuis pas mal de saisons.

La petite habitude pour tenir au quotidien ?

Jouer au laser avec mon chat. J’ai l’impression que ça m’amuse beaucoup plus que lui.

Le coup de téléphone favori pour rester en contact ?

L’intérêt de ce confinement c’est de pouvoir rester enfin tranquille non ?

© REMY GOLINELLI

Le compte Insta/tweeter/Facebook que je conseille pour survivre ?

Depuis que le compte de Booba a été supprimé, Instagram a perdu beaucoup d’intérêt.

La première chose que je vais faire après le confinement ?

Un semi-marathon. Parce que là en 1 heure j’y arrive pas !