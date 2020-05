«Le Seigneur des Anneaux» : la série d'Amazon va reprendre son tournage

La série événement d'Amazon Prime Vidéo, dont le tournage avait été arrêté comme tant d'autres pour cause de pandémie, va pouvoir reprendre son cours en Nouvelle-Zélande.

Les fans peuvent donc se rassurer, la vie reprend en Terre du Milieu, après plus d'un mois d'interruption sur les lieux de tournage à partir de la fin mars. L'archipel a, en effet, pu entamer son déconfinement depuis le 27 avril dernier, fort d'un bilan de 21 décès pour 1490 cas confirmés, sur une population de près de 5 millions d'habitants.

Si la Commission du film de Nouvelle-Zélande a annoncé vouloir privilégier les productions locales pour le redémarrage de l'activité, elle a aussi annoncé au site Deadline que certains tournages étaient «déjà en cours en toute sécurité». Un protocole de santé et de sécurité a été publié par le gouvernement local et approuvé par les syndicats et membres de l'industrie cinématographique, permettant d'assurer les consignes en vigueur pour maîtriser l'épidémie de coronavirus.

On this most unusual #TolkienReadingDay, all of us at #LOTRonPrime send you wishes of comfort and safety. pic.twitter.com/5rgWyEHwUs

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) March 25, 2020