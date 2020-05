La comédie musicale Starmania reportée d’un an

C’était l’événement de la rentrée prochaine, mais il va falloir attendre encore un peu pour découvrir la nouvelle version de «Starmania». Très attendue, l’adaptation de l’opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon est reportée d’un an.

Initialement prévu pour être à l’affiche de La Seine musicale dès octobre prochain, ce spectacle culte, créé en 1979 avec entre autres Daniel Balavoine, France Gall et Fabienne Thibeault dans les rôles titres, ne fera finalement son retour sur les planches que le 11 novembre 2021, a annoncé dans un communiqué Fimalac Entertainement, société productrice du spectacle.

Un report d’un an directement lié à l’épidémie de Coronavirus et au confinement imposé, explique notamment Fimalac : « La crise sanitaire qui touche sévèrement notre pays et le reste du monde, le confinement strict qui y est associé depuis plusieurs semaines, ont fait subir à STARMANIA un retard significatif », précisant notamment que le casting n’avait pu être terminé et que la fabrication des décors et des costumes n’était pas non plus achevée.

Les contraintes de déplacement et l’incertitude qui planent sur le secteur du spectacle vivant et la réouverture des salles a également poussé la société à prendre cette décision : « Par ailleurs, l’incertitude des semaines et des mois à venir ne permet pas à la production de réunir les équipes techniques et créatives, de déplacer les artistes pour organiser toutes les répétitions nécessaires à la tenue d’un si grand spectacle ».

Pour mémoire, cette nouvelle adaptation doit être montée par deux figures incontournables du paysage artistique contemporain. En effet, elle a été confiée au metteur en scène Thomas Jolly - révélé au grand public à Avignon en 2014 avec son adaptation d’Henri IV de Shakespeare, spectacle fleuve de dix-huit heures - et au chorégraphe contemporain Sidi Larbi Cherkaoui.

Ils auront la mission de faire revivre les personnages cultes de cet opéra-rock : Johnny Rockfort, Cristal, Ziggy, la serveuse automate et les tubes intemporels de Michel Berger « Stone le monde est stone », « Quand on arrive en ville », « Les uns contre les autres » ou encore « La serveuse automate ».