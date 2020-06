Festival du film francophone d'Angoulême : Benoît Delépine et Gustave Kervern, présidents du jury

Repoussé en raison de l’épidémie de coronavirus, le Festival du film francophone d’Angoulême se tiendra du 28 août au 2 septembre. Et il sera présidé cette année par le duo de réalisateurs Benoît Delépine et Gustave Kervern.

Ils sont à l’origine des émissions satiriques «Les guignols de l’info» et «Groland» sur Canal+, et ont tourné «Louise-Michel» (2008), «Mammuth» (2010), «Le grand soir» (2012) ou encore «I feel good» (2018), avec Jean Dujardin et Yolande Moreau. Leur nouveau film «Effacer l’historique», avec Blanche Gardin, Corinne Masiero et Denis Podalydès, qui en raison du Covid-19 a vu sa sortie repoussée au 23 décembre, a remporté l’Ours d’argent du 70e anniversaire de la Berlinale en mars dernier.

«Nous voulions rendre hommage à ce duo de réalisateurs», a expliqué Dominique Besnehard, codélégué général du Festival francophone du film d’Angoulême avec Marie-France Brière, ce mercredi, sur RTL, confirmant que l’événement dédié au 7e art aura bien lieu. «Il fallait le faire car il n’y a pas de Festival de Cannes ni le Festival La Rochelle Cinéma (FEMA). Il faut qu’il y ait une visibilité, des vitrines du cinéma francophone», a-t-il précisé.

Benoît Delépine et Gustave Kervern succèderont donc à l’actrice Jacqueline Bisset, et prendront place dans leurs fauteuils respectifs de présidents du jury.

La manifestation organisera comme chaque année de nombreuses projections de films et avant-premières «dans le respect des règles établies par les autorités sanitaires», peut-on lire dans le communiqué.

