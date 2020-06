Coachella : le festival n'aura finalement pas lieu en 2020

Elle avait été repoussée en octobre en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais l'édition 2020 du célèbre festival de musique Coachella, aux Etats-Unis, a finalement été purement et simplement annulée. Une déception pour les organisateurs et les fans.

Ce grand rendez-vous, qui se tient habituellement chaque année en avril dans le désert californien, à Indio, avait pour tête d'affiche Rage Against the Machine, Travis Scott et Frank Ocean.

Après un report à l’automne, beaucoup espéraient que la manifestation se maintienne et que la musique puisse résonner cette année dans la vallée. Mais les autorités sanitaires du comté de Riverside ont invoqué, le mercredi 10 juin, le risque potentiel d'une résurgence du coronavirus pour décider de son annulation.

County officials have been in contact with Goldenvoice, which operates both the Coachella Valley Music and Arts Festival and Stagecoach Festival 2020. https://t.co/CBemsKWU2d View PH order: https://t.co/sCoPfUa6Km #RivCoNow pic.twitter.com/GNqq6rVddK

— Dr. Cameron Kaiser (@RivCoDoc) June 11, 2020