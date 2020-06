Prix Régine Deforges : Salomé Berlemont-Gilles lauréate pour son roman «Le premier qui tombera»

Salomé Berlemont-Gilles remporte le prix Régine Deforges pour «Le premier qui tombera» (Grasset).

Repoussée en raison du deuxième tour des élections municipales, la remise du prix initialement prévue le 16 juin, est reportée au 10 septembre 2020. Néanmoins, Salomé Berlemont-Gilles peut d'ores et déjà se réjouir pour son premier roman, l'histoire d'Hamadi, le fils aîné d'une famille respectée de Guinée Konakry.

A 11 ans, ce fils de chrirurgien se retrouve victime de déclassement social en s'installant en banlieue parisienne. Son père, n'étant pas parvenu à faire reconnaître ses diplômes en France, est devenu infirmier dans un EHPAD et sa mère trouve un emploi dans un supermarché. Isolé dans un premier temps, il parvient cependant à se lier d'amitié avec quelques individus peu recommandables. Il quitte l'école et commence sa descente aux enfers en se mêlant au milieu du proxénetisme. 40 ans plus tard, Hamadi n'est plus que l'ombre de lui-même. Si l'histoire est celle d'un homme qui tombe, elle fait écho à celles de millions d'autres.

«Le revers social vu par les yeux d'un jeune adolescent perdu dans un monde qu'il ne comprend pas, où il experimente racisme, honte et incompréhension. Une famille soudée, unie malgré les revirements sévères. Une mélancolie mêlée à une vraie solidarité familiale et amicale donnent à ce texte l'humanité nécessaire pour espérer se relever», selon Laurence, du Comité de lecture du Prix Régine Deforges 2020.

Jeune femme de 26 ans, cette diplômée de sciences-Po n'en est pas tout à fait à son coup d'essai littéraire, puisqu'elle a déjà remporté un concours de nouvelles à seulement vingt ans, et a publié «Argentique», un court texte aux éditions Lattès en 2003.

Foenkinos, Joncour, Picouly... Un jury prestigieux

Pour sa 5e édition, le jury du Prix Régine Deforges récompensant chaque année le premier roman d'un auteur francophone, est composé de personnalités prestigieuses du monde du livre et des médias tels que Serge Joncour, David Foenkinos, Noëlle Châtelet, Daniel Picouly, Marina Carrère d'Encausse, Julien Cendres, Eric Portais et Gilles Marchand.

Organisé par la ville de Limoges ainsi que par Camille Deforges-Pauvert, Léa Wiazemsky et Franck Spengler, les enfants de Régine Deforges et co-présidents du jury, ce prix est habituellement décerné à l'occasion du rendez-vous «Lire à Limoges», qui aurait dû se dérouler du 15 au 17 mai, annulé à la suite de la crise sanitaire du Covid-19.

Le lauréat est récompensé à hauteur de 3000 euros, et se voit offrir une campagne de promotion nationale.

L'an passé, c'est Joseph Ponthus pour «A la ligne» (Les éditions de La Table Ronde) qui s'était vu couronné.

Cette année, les membres du jury ont tenu à décerner une mention spéciale à Paul Kawczak pour «Ténèbre» (La peuplade).

