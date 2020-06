Samy Naceri : que devient le héros de la saga «Taxi» ?

TF1 diffusera ce jeudi 25 juin, à 21h05, le deuxième volet de la saga «Taxi» réalisé par Gérard Krawczyk, et sorti au cinéma en 2000. L’occasion de se demander ce qu’est devenu l’acteur Samy Naceri, qui incarnait Daniel Morales, un chauffeur fou au volant de sa Peugeot 406 blanche, au côté de Marion Cotillard et Frédéric Diefenthal.

Grâce à «Taxi», produit par Luc Besson, qui a enregistré plus de six millions d’entrées en 1998, ce fils d’un peintre kabyle et d’une mère au foyer normande a connu la gloire. Il ne cachait pas sa joie à l'époque d'incarner cet amateur de vitesse, embarqué dans une course folle avec un flic pour arrêter un gang de braqueurs de banque. «Taxi 2» qui sera diffusée ce jeudi 25 juin - et signe les retrouvailles à Paris du célèbre chauffeur marseillais et de l'inspecteur de police -, ainsi que «Taxi 3» et «Taxi 4», toujours avec Samy Naceri, ont eux aussi cartonné au box-office, attirant des millions de spectateurs dans les salles obscures en 2000, 2003 et 2007.

S’il reste indissociable du personnage de Daniel Morales, l’acteur a enchaîné les rôles au cinéma dans les années 2000 : «Le petit poucet» d’Olivier Dahan, «Nid de guêpes» de Florent Emilio-Siri, «La mentale» de Manuel Boursinhac, mais aussi «Indigènes» de Rachid Bouchareb, film pour lequel il reçoit - avec ses autres partenaires de jeu - le Prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 2006.

L'acteur peine à vaincre ses démons

Mais Samy Naceri est un chien fou, habitué aux coups de gueule et perçu comme ingérable dans le milieu du cinéma. On retrouve en effet plus souvent le comédien dans la rubrique des faits divers que sur les plateaux. Ses nombreuses condamnations et incarcérations ont des conséquences dramatiques sur sa carrière. Notamment quand il est condamné en 2011 à seize mois de prison ferme pour avoir agressé au couteau un ami de son ex-conjointe. Une peine qui est venue s’ajouter à un casier judiciaire déjà lourd. S’il a avoué à de multiples reprises ne plus abuser de drogue et d’alcool, Samy Naceri n'a pas réussi dans les années 2010 à se refaire un nom au cinéma.

En 2018, alors que le cinquième volet de «Taxi» réalisé par Franck Gastambide sort en salle, l’acteur déclare être en colère et déçu car il ne figure pas au casting. Sur son compte Twitter, il écrira : «J'ai été surpris d'apprendre que, de base, leur idée était de faire un «Taxi 5» sans même une petite apparition de moi. Et ce n'est qu'une fois que les fans de la saga «Taxi» ont fait savoir leur mécontentement et leur étonnement face à mon absence que j'ai reçu un coup de fil de Franck Gastambide». Attendant «simplement un minimum de respect après les trente ans de cinéma à (son) actif», Samy Naceri ajoutera à son message : «Avec tout le respect que je dois à mes fans, je ne pouvais pas accepter aussi peu, juste pour vendre leur film alors que j'aurais aimé donner tellement plus».

Aujourd’hui âgé de 58 ans, Samy Naceri, qui a été confiné à Los Angeles loin de son fils Julian, espère revenir sur le devant de la scène. Si les téléspectateurs de TF1 ont été surpris de le découvrir fin octobre dans la série «Olivia» avec Laetitia Milot, le comédien est attendu prochainement dans le film «Redemption Day» de Hicham Hajji, avec Gary Dourdan, et sera au casting du premier long-métrage de Mouloud Achour, «Les méchants».

Ce soir dans #olivia sur @TF1 on aborde le harcèlement scolaire, les défis dangereux. Et le délit de fuite. Quel plaisir de retrouver @SamyNaceri ce soir dans un personnage... chutttt! pic.twitter.com/3ob6RAEa9U — Laetitia MILOT (@LMilotOfficiel) October 24, 2019

