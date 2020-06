Disney : Margot Robbie sera la nouvelle héroïne de «Pirates des Caraïbes»

Exit Johnny Depp et son personnage emblématique de Jack Sparrow. Les studios Disney ont choisi l’actrice Margot Robbie pour incarner la nouvelle héroïne de la franchise à succès, «Pirates des Caraïbes».

Après avoir joué dans «Once Upon a Time… in Hollywood» de Quentin Tarantino et incarné Harley Quinn, l’amoureuse du Joker à Gotham City, l’Australienne tiendra le rôle-titre, selon The Hollywood Reporter, de cette nouvelle histoire écrite par Christina Hodson, scénariste notamment de «Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn», et produite par Jerry Bruckheimer. Côté intrigue, rien n’a pour le moment été dévoilé pour ce film qui sera indépendant des autres volets.

A l’automne dernier, Disney annonçait par ailleurs le projet d’un reboot de la saga avec un casting féminin et écrit par Ted Elliott, scénariste des quatre premiers chapitres, et Craig Mazin, à l’origine de la série «Chernobyl». La firme aux grandes oreilles met donc les bouchées doubles pour faire oublier les frasques de Johnny Depp, accusé de violences conjugales par son ex, l’actrice américaine Amber Heard.

