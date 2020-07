Le Point Virgule, les Béliers parisiens, l'Européen, La Colline... : quels sont les théâtres ouverts cet été à Paris ?

Depuis le 22 juin, les salles de spectacle ont l’autorisation d’accueillir à nouveau le public en respectant un cahier des charges strict, entre port du masque obligatoire et jauge limitée. Devant ces mesures extrêmement contraignantes et économiquement difficile à supporter pour les établissements, la plupart des théâtres attendront septembre pour relancer l’activité. Toutefois, plusieurs salles ouvriront quand même leurs portes cet été dans la Capitale.

Et il sera aussi possible d’assister à une poignée de spectacles en juillet et en aôut. Petit tour d’horizon pour les spectateurs qui patientent depuis trois mois.

Depuis le 22 juin, l’Apollo théâtre a rouvert ses portes au public, avec comme toutes les salles une jauge limitée. Après avoir accueilli pendant le confinement les artistes sur leur scène pour qu’ils puissent jouer en live leur spectacle diffusé en direct en streaming, le théâtre poursuit l’aventure avec en prime un vrai public dans la salle.

Il figure lui aussi parmi les premiers théâtres parisiens à rouvrir ses portes. Outre une soirée spéciale le 22 juin, L’Européen, qui a mis en place un système de désinfection haut de gamme, retrouvera à nouveau le public dès le 3 juillet. Kheiron y sera le premier artiste à s’y produire avec son spectacle 60 minutes avec Kheiron. Les réservations sont ouvertes.

Scène mythique, Le point Virgule a lui aussi annoncé sa réouverture. Le temple de l’humour, ouvert tous les jours de l’année excepté le 21 juin depuis 1978, accueillera le public à partir du 9 juillet avec notamment Tania Dutel, Alexis Le Rossignol ou encore Pierre Thevenoux. Son petit frère, Le grand Point Virgule rouvrira, de son côté, dès le 30 juillet. A l’affiche : « Desperate Housemen » et « Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe ».

Le Madame Sarfati, nouveau comedy club du 1e arrondissement, porté notamment par l’humoriste Fary, lui emboîtera le pas. Après une première soirée symbolique le 22 juin, la salle designée par JR rouvrira, elle aussi, le 9 juillet. Deux plateaux de cinq humoristes seront proposés tous les soirs, du mercredi au dimanche, en respectant les mesures sanitaires : des tables distancées d’un mètre, port du masque obligatoire et renouvellement de l’air entre chaque session.

Du côté des scènes nationales, la Colline accueillera également le public du 7 au 18 juillet dans sa grande salle, avec « Littoral » de Wajdi Mouawad. Une pièce issue de la la trilogie «Littoral, Incendies, Forêts», grâce à laquelle l’actuel directeur du théâtre La Colline avait fait sensation en 2009, au Festival d’Avignon, dans la Cour d’honneur du Palais des Papes.

#réouverture



"Littoral" de Wajdi Mouawad, un spectacle à découvrir du 7 au 18 juillet dans le grand théâtre !



en savoir plus : https://t.co/O5OpxaFY2v pic.twitter.com/Eu2hgRZW5j — La Colline (@lacolline_tn) June 18, 2020

Le théâtre de la Ville compte lui aussi ouvrir ses portes tout l’été avec une programmation solidaire et tout public au tarif unique de 10 euros et gratuite pour les soignants et les moins de 14 ans. Du 1er au 25 juillet, il programme à l’Espace Cardin, cinq pièces à voir en famille. Parmi elles : deux spectacles de Fabrice Mélquiot et Emmanuel Demarcy Mota « Les Séparables », version contemporaine de «Roméo et Juliette» (accessible pour les enfants de plus de 7 ans) et « Alice traverse le miroir », suite d’«Alice aux Pays des Merveilles» toujours d’après Lewis Carroll (plus de 8 ans). La compagnie de la Cordonnerie donnera elle à voir « Udo complètement à l’est » une variation autour du conte de Blanche neige en se focalisant sur l’histoire de son père, quand David Lescot donnera une suite à « J’ai trop peur », qui plongeait dans la vie d’un enfant sur le point d’entrer en 6e et poursuivra le décryptage de la vie des préados avec « J’ai trop d’amis » ( pour les plus de 10 ans).

Le théâtre 14 lancera de son côté, du 13 au 18 juillet, son ParisOFFestival. Alors que l’annulation du festival d’Avignon va avoir des conséquences sur les compagnies, le théâtre a souhaité leur donner de la visibilité en proposant quinze spectacles dont la plupart devaient être présentés dans le OFF cet été. Parmi eux : « Frigide », « Ultra-girl contre Schopenhauer », « Le 32 Cabaret de curiosités » ou encore « Moi, Malvolio ». Tous les spectacles seront donnés au théâtre 14 et au gymnase Auguste Renoir.

Le mythique théâtre de la Huchette, qui programme depuis 1957 « La Cantatrice chauve » et la « Leçon » de Ionesco entre ses murs, détenant le record du spectacle qui se joue sans interruption dans le même lieu depuis 63 ans reprendra son envol à partir du 17 juillet et pour tout l’été avec évidemment ces deux pièces incontournables du maître de l'absurde. Boudées lors de leur création en 1950, c’est au théâtre de la Huchette qu’elles connaîtront le succès.

Le théâtre de la Reine Blanche, dans le 18e, proposera quant à lui du 16 juillet au 9 août, un spectacle musical interactif « Vous allez faire un tube », ou comment créer un tube, aidé par cinq experts en blouse blanche.

représentations exceptionnelles du 16/07 au 09/08 :



► jeudi à 19h



► vendredi & samedi à 21h



► dimanche à 16h





Réservation 24h/24 exclusivement sur https://t.co/OpMdGLYNw1





Durée=1:30 — La Reine Blanche (@LaReineBlanche) June 10, 2020

Le théâtre du Marais devrait également accueillir le public dès le 5 août avec un nouveau texte de Pierre Palmade « Assume Bordel !!! ». Une série de saynètes autour de la vie d’un couple homo interprétée par l’humoriste lui-même et Benjamin Gaulthier dont Pierre Palmade signera également la mise en scène.

Le théâtre des Béliers parisiens rouvrira de son côté dès le 18 août, comme il l’a indiqué sur Twitter mercredi 1er juillet. Pour célébrer ses retrouvailles avec le public, le théâtre d’Arthur Jugnot reprendra « Le porteur d’histoire » pièce d’Alexis Michalik récompensé en 2014 de deux Molières (metteur en scène et meilleur auteur).

ANNONCE I Nous ouvrons enfin ! Après tous ces mois d'attente nous pouvons enfin vous accueillir à partir du 18 août !



Réservation : https://t.co/wsa1m252VY — Béliers Parisiens (@beliersparis) July 1, 2020

Le théâtre du Palais Royal, reprendra lui aussi, dès le 20 août prochain, une pièce d'Alexis Michalik - Edmond - spectacle aux cinq Molières qui plonge dans les coulisses de la naissance d’un texte culte, «Cyrano de Bergerac».

Le théâtre du Lucernaire reprendra du service à la fin de l’été. Dès le 26 août, deux spectacles seront programmés : «Les carnets d’Albert Camus», une plongée dans la pensée de l’auteur campé par Stéphane-Olivier Bisson, et « La cagnotte » d’Eugène Labiche.

RÉOUVERTURE LE 26 AOÛT !



Du Théâtre, du Cinéma, du Restaurant, du Bar, de la Galerie d’expo et de la Librairie.



Hâte de vous retrouver et d'ici là bel été à tous... pic.twitter.com/tlBuNOmt8D — Lucernaire (@LucernaireParis) June 11, 2020

