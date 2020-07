Le célèbre compositeur Ennio Morricone est mort à 91 ans

Il était l'un des plus célèbres compositeurs de musiques de films. L'Italien Ennio Morricone est mort ce lundi à l'âge de 91 ans.

Celui qui a longtemps collaboré avec le réalisateur Sergio Leone («Le bon, la brute et le truand», «Il était une fois dans l'Ouest»), et avait notamment reçu l'Oscar de la meilleure musique en 2016 pour «Les Huit Salopards» de Quentin Tarantino, est décédé dans une clinique de Rome où il était hospitalisé à la suite d'une chute ayant provoqué une fracture du fémur.

Ce maestro et bourreau de travail aura laissé son empreinte dans le monde de la musique et du cinéma, signant les plus belles bandes-originales des œuvres de Pier Paolo Pasolini, de Brian de Palma ou encore de Terrence Malick.

