JoeyStarr publie une photo du biopic de NTM avec les acteurs principaux

Biopic très attendu par tous les fans de NTM, «Suprêmes» qui retracera les débuts du groupe de rap français, devrait sortir en 2021. En plein tournage, JoeyStarr a pris la pose, ce lundi, avec les deux jeunes comédiens qui joueront les célèbres rappeurs.

C’est avec son masque - Covid-19 oblige - que Didier Morville de son vrai a souhaité immortaliser la scène, entouré de Théo Christine et Sandor Funtek, les deux stars de ce casting. Vu dans les films «La vie d’Adèle» et «Dheepan», le premier jouera le rappeur connu pour ses coups de gueule. Le second, qui a participé à la série «Skam», incarnera à l’écran Kool Shen, l’autre pilier de NTM.

Avec son acolyte, JoeyStarr est très impliqué dans le projet, ce qui explique sa présence sur les plateaux. Le binôme a en effet participé au scénario, lequel a été écrit par Audrey Estrougo -également réalisatrice - et Marcia Romano. Le long-métrage devrait débuter en 1988 et se terminer par le premier Zénith de la formation du «9-3» organisé en 1992.

Pour que le résultat soit crédible, Sandor Funtek et Théo Christine ont dû suivre une longue préparation. A la fin de l’année 2019, et avant que l’épidémie de coronavirus ne vienne bouleverser les plans, les jeunes acteurs ont travaillé les chorégraphies qui apparaîtront dans le film et travaillé les tubes qui ont marqué toute une génération. Un sacré défi à relever.

