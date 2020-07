Dévoilez vos plus jolies fesses de musée avec le concours #BestMuseumBum

A peine rouverts après la crise sanitaire, les musées ont besoin de rebondir et retrouver leur public. Quoi de mieux qu'un concours Instagram qui allie art et clin d'oeil coquin ?

Plusieurs musées - dont le Yorkshire Museum et le Cincinnati Art Museum - ont lancé le #BestMuseumBum, un nouveau challenge lancé sur les réseaux sociaux qui dépoussière d'un grand coup de booty shake les institutions artistiques.

A gagner ? Rien. Le principe ? Poster une photo d'oeuvre d'art aux belles fesses. Le but ? Prendre soin de ses yeux et se donner l'occasion de rire un peu.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les internautes aiment beaucoup la sculpture :

Le monde entier s'y met. Comme ici dans le musée de Losinj en Croatie ou le musée du Kremlin en Russie :

Museums all over the world are battling over who has the #BestMuseumBum ? We think they should stop looking and arguing because we have a winner over here on Lošinj! Who wouldn't agree our bronze #Apoxyomenos deserves the gold? @museumbums pic.twitter.com/F9obBFC2Bo

— MUSEUMofAPOXYOMENOS (@mapoxyomenos) July 8, 2020