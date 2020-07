«Plus Belle La Vie» : l’acteur Jean-François Garreaud est décédé

Toute l’équipe de la série «Plus belle la vie» est en deuil. L’acteur Jean-François Garreaud est décédé à l’âge de 74 ans, a-t-on appris ce vendredi.

La triste nouvelle a été confirmée par le maire de Saint-Jory-de-Chalais, commune de Dordogne où le comédien résidait et où il s’est éteint, dans une interview accordée à France Bleu Périgord.

Apprenti-carreleur puis comptable, Jean-François Garreaud, né le 1er avril 1946, s’est lancé dans une carrière artistique en 1968. En 1977, il a incarné le personnage de Jean Dabin dans le film «Violette Nozière» de Claude Chabrol, réalisateur qu’il a retrouvé sur le tournage de «Betty» en 1992. Il a également participé aux longs-métrages «Une histoire simple» (1978) de Claude Sautet, et «Le Battant» en 1982, avec Alain Delon.

Outre le cinéma et le théâtre, l’acteur a connu le succès à la télévision grâce à la série historique «Fabien de la Drôme» diffusée en 1983. Après avoir interprété le rôle de Claude Lacroix dès 1995 dans «Sous le soleil» sur TF1, il a rejoint le casting de «La Crim’» sur France 2 pour laquelle il a incarné, de 1999 à 2006, le commandant Michel Lemarchand. En 2003, engagé pour la saison 3 de la série à succès de France 3, «Plus belle la vie», il a joué le rôle de Léonard Vassago, un homme d’affaires brûlé vif par sa femme. Après des participations à «Duval et Moretti», «Profilage» ou encore «Candice Renoir», il a figuré au casting de «Nina» à partir de 2014, et jusqu’en 2018.