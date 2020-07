Qui est la doyenne des comédiennes ?

Suzanne Delaire dite Suzy Delair est décédée le 15 mars 2020 à l’âge de 102 ans. Mais malgré son grand âge, celle-ci n'était pas la doyenne des comédiennes françaises. Alors qui est-ce ?

Il s'agit de Renée Deneuve dite Renée Simonot, également connue sous le nom de Dorléac, née le 10 septembre 1911 au Havre, et donc âgée de 108 ans. Veuve de l'acteur Maurice Dorléac, elle est la mère des comédiennes Catherine Deneuve, Françoise Dorléac et Sylvie Dorléac. Ainsi, elle est également la grand-mère de Christian Vadim et Chiara Mastroianni, enfants de Catherine Deneuve. Elle a de plus une autre fille, plus âgée, d'un précédent compagnon.

La doyenne des comédiennes a principalement travaillé au théâtre et dans le doublage. Elle est notamment la voix française d'Olivia de Havilland, de Judy Garland ou encore de Winona Ryder dans Edward aux mains d'argent. A la naissance de sa quatrième fille, Renée Deneuve a arrêté la comédie, mais elle a poursuit le doublage, jusque dans les années 1990.

«Une image reconfortante de la vieillesse»

Dans un entretien publié par «M, le magazine» en 2012, Catherine Deneuve se réjouissait de l'état de santé de sa mère : «C'est incroyable, oui : ma mère a 100 ans ! Bientôt 101. Elle vit seule chez elle, joue au bridge, porte des lunettes mais conserve une très bonne ouïe et une tête formidable. C'est assurément une image réconfortante de la vieillesse».

Plus récemment, en septembre dernier, la détentrice de deux césars de la meilleure actrice s'est à nouveau exprimée sur sa mère : «Je lui dois tout. Mon énergie par exemple, elle vient des gènes de ma mère [...] Mes soeurs et moi, nous tenons d'elle», a-t-elle déclaré dans une interview au Parisien. Et pour cause : celle-ci était alors à l'affiche de «Fête de famille», un film dans lequel elle incarne une incroyable grand-mère.

