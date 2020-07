Largo Winch, star d'une exposition à Citéco, la Cité de l'Economie, cet automne

La finance et vous font deux ? Vous êtes fan de BD ? L'exposition Largo Winch de Citéco, la cité de l'économie, est faite pour vous.

En cette année de la BD, les musées de la capitale - tout juste réouverts - se mettent en ordre de marche pour la mise en valeur du neuvième art. Alors que le musée Picasso consacre une jolie exposition sur les rapports que l'artiste entretenait avec la BD, qu'Emmanuel Guibert sera, à la rentrée, le premier auteur de BD exposé à l'académie des beaux arts de Paris, que Catherine Meurisse va installer ses dessins à la BPI à partir du 30 septembre, Citéco se prépare, elle, à une exposition familiale et intelligente sur le héros de BD Largo Winch.

A partir du 17 octobre 2020 jusqu'au 12 février 2021, le milliardaire au grand coeur créé par Jean Van Hamme prend ses quartiers dans la toute nouvelle cité de l'économie à Paris. Si cette exposition est l'occasion de célébrer les trente ans du héros de papier, elle est également conçue afin de mieux comprendre les arcanes de la finance de manière ludique et simple. OPA, mondialisation, délocalisation, subprimes... Le vocabulaire de la finance fait intégralement partie des albums de Largo Winch depuis sa création en 1990 pour les éditions Dupuis.

Un hommage au héros de papier

Pas de panique pour les allergiques à la finance internationale : le commissariat de l'exposition est assuré par le journaliste Didier Pasamonik, résolument tourné vers le neuvième art puisqu'il est le créateur du site «actuaBD» et auteur de nombreux livres sur la BD.

L'exposition se divisera en quatre parties. La première salle devrait se pencher sur les auteurs de la saga, de Jean Van Hamme à Philippe Francq, son dessinateur depuis le premier album mais aussi sur le romancier et ancien journaliste économique devenu le scénariste de la série de BD, Eric Giacometti. La seconde section présente Largo Winch, son père, ses amis et ses (nombreux) ennemis. La troisième salle fera voyager le public dans les différentes mégalopoles visitées par l'héritier. Enfin, une dernière partie montrera les évolutions économiques, techniques et sociétales au fil des 22 albums déjà parus.

Au final, l'exposition présente une quarantaine de planches originales de la saga, le manuscrit original de la première version de Largo Winch pour la BD, la making-of d'une planche inédite du prochain album à paraître en 2021, une reconstitution des bureaux des auteurs, un espace où l'on peut feuilleter des albums de la série, des dessins de plus de deux mètres de haut et des explications tout au long du parcours sur les aspects économiques et financiers de la série. Visites guidées, soirées-débats et projections sont programmées, ainsi que des ateliers pour les 9-14 ans pour apprendre à dessiner sa propre BD.

Largo Winch, aventurier de l'économie, du 17 octobre 2020 au 21 février 2021 à Citéco.