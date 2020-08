Il vend sa nouvelle pour 1 million de dollars après l'avoir publiée sur Reddit

C'est un rebondissement digne des meilleures intrigues. En février dernier, Matt Query a publié sur Reddit une nouvelle horrifique qu'il venait d'écrire et, face à l'engouement des lecteurs, l'a déclinée en six parties. Un succès qui n'a pas seulement attiré l'attention des internautes lambda : l'auteur a été contacté par Netflix, qui a acheté les droits du récit pour plus d'un million de dollars.

Selon Deadline, le célèbre service de streaming n'aurait pas hésité à faire une offre à sept chiffres pour acquérir «My wife and I bought a ranch» («Ma femme et moi avons acheté un ranch»).

This is such a great long short story, can see why it got greenlit to be a movie. https://t.co/vE3Sn3dbTo @conormahood I think you’d love this — Andrew Morphlock (@Andrewmorphlock) August 2, 2020

Cette nouvelle raconte l'histoire d'un jeune couple, Harry et Sasha, qui parvient à s'offrir la maison de ses rêves, un ranch dans l'Idaho acheté pour une somme modeste.

A leur arrivée, les voisins leur racontent qu'un esprit malveillant investi les lieux au début de chaque saison. Pour s'en prémunir, le couple doit suivre des rituels précis.

Des péripéties que l'on imagine sans trop de mal portées à l'écran. Le scénario sera écrit par Harrison Query, le propre frère de l'auteur de «My wife and I bought a ranch». Scénariste, il a déjà travaillé avec Netflix par le passé.

La production de cette série en devenir sera assurée par Scott Glassgold et sa compagnie Ground Control Entertainment.

Des pourparlers seraient en cours pour que Shawn Levy et Dan Cohen de 21 laps (Stranger things) ainsi que James Wan et Michael Clear d'Atomic Monster (The Conjuring), se joignent à l'aventure. Une équipe douée pour faire trembler.